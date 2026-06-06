«Эффект ухоженности»: эксперт рассказала, какие детали сильнее всего влияют на первое впечатление

Ощущение ухоженности редко складывается из одного выраженного элемента, чаще всего это сумма мелочей, которые считываются за первые секунды знакомства. Состояние кожи, аккуратность прически, чистота украшений, опрятность одежды – все это работает в комплексе и формирует то самое первое впечатление. О том, какие детали играют ключевую роль и как выстроить их в системную ежедневную рутину, рассказывает руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко.



Восприятие ухоженности во многом строится на отсутствии деталей, которые выбиваются из общего образа. Идеального макияжа и дорогой одежды недостаточно, если кожа выглядит уставшей, ногти неаккуратны, а украшения покрыты налётом. Именно эти мелочи фиксируются взглядом в первую очередь, даже если собеседник не осознает, на что именно обратил внимание.



«Ухоженность – это не про идеальность и не про дорогой уход. Это про последовательность и внимание к деталям, которые часто остаются за кадром: состояние рук, чистота украшений, аккуратные брови, свежий вид кожи. Эти элементы считываются мгновенно», – отмечает эксперт.



Первое, на что обращают внимание при знакомстве, это кожа лица. Речь не о безупречном тоне, а о здоровом, отдохнувшем виде: ровный рельеф, отсутствие выраженной сухости и шелушений, естественное сияние. Достичь этого помогает базовая, но регулярная рутина: очищение, увлажнение, SPF днем и восстанавливающие средства вечером. Гораздо важнее системность, чем количество используемых продуктов: три шага, выполненные каждый день, дают более заметный результат, чем десять, но от случая к случаю.



Вторая зона внимания – это руки и ногти. Это одна из самых выразительных деталей, которая постоянно находится в движении. Сухая кожа рук, заусенцы, неаккуратная форма ногтей считываются почти сразу. Достаточно держать под рукой крем для рук и пилку, чтобы поддерживать аккуратный вид без сложных процедур. Маникюр при этом не обязательно должен быть выраженным – ухоженные короткие ногти с прозрачным покрытием работают не хуже полноценного покрытия.



Отдельная категория деталей включает в себя брови, ресницы, губы. Аккуратная, но не перегруженная форма бровей, ровный рост ресниц, мягкие, не пересушенные губы создают ощущение ухоженности даже без макияжа. Регулярное расчесывание бровей, питательный бальзам для губ, мягкий скраб раз в неделю - эти простые и быстрые шаги, которые сразу дадут вам заметный эффект. Избыточный макияж бровей или пересушенные губы с шелушением считываются мгновенно.



«Волосы – еще одна зона, по которой считывается ухоженность с первых секунд. Чистая, аккуратно уложенная прическа работает на впечатление сильнее, чем сложный макияж. И наоборот: даже безупречный образ теряется, если волосы выглядят уставшими», – добавляет Мария Вериченко.



Третий пласт – детали, которые не бросаются в глаза по отдельности, но создают общий фон: ровный тон кожи на шее и в зоне декольте, аккуратные кутикулы, легкий аромат, отсутствие пересушенных участков на локтях и коленях. Ни один из этих элементов сам по себе не определяет впечатление, но в сумме они создают ощущение продуманности и уважения к себе и собеседнику – то, что и считывается окружающими как «ухоженный человек». Главное выстроить ежедневную рутину так, чтобы эти детали поддерживались автоматически, а не требовали отдельных усилий перед важной встречей.