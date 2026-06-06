дефицит кадров в самарских компаниях снизился почти вдвое за год

Специалисты Банка России изучили текущую конъюнктуру на рынке труда. В начале 2026 года уровень безработицы в стране сохранился на рекордно низкой отметке, однако аппетиты работодателей к новым сотрудникам постепенно уменьшаются.

Главный фактор, снижающий кадровый голод, — замедление экономического спроса. Социологические опросы регулятора показывают, что за полтора года заметно сократилась доля компаний, жалующихся на дефицит сотрудников.

При этом бизнес не спешит расставаться с коллективами. Работодатели помнят о прошлых трудностях с наймом и стараются удерживать штат. А вот темпы индексации окладов стали более сдержанными.

Эти же тенденции характерны и для Самарской области. В первом квартале 2026 года лишь 21,5% местных предприятий заявили о нехватке персонала.

Для сравнения: осенью 2024 года такую проблему озвучивали почти 40% участников мониторинга.

Спад кадрового дефицита зафиксирован практически во всех отраслях региона. Около 60% самарских компаний не планируют менять численность штата во втором квартале. Исключение составляют сезонные всплески найма в аграрном секторе и строительстве.

Доходы населения при этом продолжают расти. Номинальные зарплаты жителей Самарской области за январь–февраль 2026 года подскочили на 11,1% в годовом выражении. С учетом инфляции реальный рост составил 3,1%, пишет Самара-МК.