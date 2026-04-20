В Сызрани будут судить афериста, под видом партнёра маркетплейса обманувшего земляков на 1,2 млн рублей

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» Самарской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданам).

По данным предварительного следствия, 43-летний безработный местный житель, представляясь партнером одного из маркетплейсов, предлагал гражданам заказывать через него различные товары по выгодным ценам.

Злоумышленник призывал граждан оперативно делать заказы, чтобы не упустить выгоду. Будучи введенными в заблуждение, граждане скидывали ссылки на желаемый товар, а затем перечисляли денежные средства на счета обвиняемого или передавали ему лично, ожидая выгодного приобретения.

По данным следствия суммы покупок за товары на маркетплейсе варьировались с семи тысяч до 422 тысяч рублей. В числе заказов доверчивых сызранцев значились смартфоны, генераторы, игровые приставки и прочий товар.

Потерпевшие, ожидая свои покупки месяцами, в какой-то момент начали требовать от лжепартнера маркетплейса возврата денежных средств, а поняв, что он и вовсе не выполняет обязательств, обратились за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали сызранца. В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершению мошенничеств в отношении 15 потерпевших. Общий ущерб от его противоправной деятельности превышает 1 200 000 рублей.

В ходе опроса обвиняемый пояснил, что похищенные деньги граждан потратил на личные нужды, оплачивая долги по микрозаймам и приобретая продукты питания.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в сызранский городской суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично возместил ущерб потерпевшим.