Я нашел ошибку
Главные новости:
Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.85
-0.4
EUR 89.26
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области

МТС проанализировала характер мошеннических звонков жителям Самарской области за первый квартал 2026 года. По данным аналитики, по сравнению с первым кварталом прошлого года, злоумышленники в два раза чаще стали использовать сложные многоступенчатые схемы в своих звонках абонентам.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Особенно активны мошенники в своих многоступенчатых звонках в понедельник и пятницу. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодёжь на учёбе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох. И если раньше все ограничивалось одним звонком мошенников, то теперь в ход идут две и более попыток обмануть абонента.

Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением: представляются государственными органами, ведут диалоги о пенсионных и социальных выплатах, замене СИМ-карт и по вопросам оказания коммунальных услуг. Также очень часто мошенники звонят под предлогом легкого заработка. В группе риска пенсионеры и дети. В Самарской области за первый квартал 2026 года наибольшее звонков со сложными многоступенчатыми схемами было адресовано женщинам 65 лет и старше.

«В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Однако не стоит терять бдительность - схемы мошенников становятся сложнее. Наши разработчики не стоят на месте и реагируют на новые вызовы, поэтому технологии сервиса “Защитник” регулярно обновляется и доказывают свою эффективность. Иметь в своем смартфоне ИИ-помощника - это современная необходимость», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

 

Фото – ПАО «МТС»

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Испугавшись уголовной ответственности 23-летний житель Самары отдал аферистам крупную сумму
Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошеннической схемы.  Криминал
Тольяттинец, пытаясь сохранить деньги, отдал мошенникам более 2 млн рублей
Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
Мошенники начали использовать раздел «Госуслуг» «Мое здоровье» для обмана россиян
Злоумышленники создают фишинговые страницы, полностью копирующие интерфейс официального сервиса. Криминал
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
Весь список