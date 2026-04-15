Мошенники в два раза чаще стали звонить по сложным схемам жителям Самарской области

МТС проанализировала характер мошеннических звонков жителям Самарской области за первый квартал 2026 года. По данным аналитики, по сравнению с первым кварталом прошлого года, злоумышленники в два раза чаще стали использовать сложные многоступенчатые схемы в своих звонках абонентам.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Особенно активны мошенники в своих многоступенчатых звонках в понедельник и пятницу. Чаще всего злоумышленники звонят с 11:00 до 12:00. В эти часы дети и молодёжь на учёбе, взрослые — на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни, без поддержки близких. Этим и пользуются злоумышленники, чтобы застать жертву врасплох. И если раньше все ограничивалось одним звонком мошенников, то теперь в ход идут две и более попыток обмануть абонента.

Стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением: представляются государственными органами, ведут диалоги о пенсионных и социальных выплатах, замене СИМ-карт и по вопросам оказания коммунальных услуг. Также очень часто мошенники звонят под предлогом легкого заработка. В группе риска пенсионеры и дети. В Самарской области за первый квартал 2026 года наибольшее звонков со сложными многоступенчатыми схемами было адресовано женщинам 65 лет и старше.

«В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Однако не стоит терять бдительность - схемы мошенников становятся сложнее. Наши разработчики не стоят на месте и реагируют на новые вызовы, поэтому технологии сервиса “Защитник” регулярно обновляется и доказывают свою эффективность. Иметь в своем смартфоне ИИ-помощника - это современная необходимость», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

