Женщина 74 лет попала под машину в Ленинском районе Самары

14 апреля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:23 в Ленинском районе Самары. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 53-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Kaptur, двигался по ул. Шестаковича в направлении ул. Чапаевская, не уступил дорогу 74-летней женщине, которая пересекала проезжую часть ул. Чапаевская по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Женщина госпитализирована.