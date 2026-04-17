Интерес к подработке в фитнес-клубах, спа и салонах красоты у самарцев вырос на 20%

Эксперты Авито Подработки проанализировали, как в I квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2025 изменился интерес к частичной занятости в сфере красоты в Самарской области, а эксперты Авито Товаров исследовали интерес к открытию бизнеса в этой сфере в целом по России.

По данным Авито Подработки, в I квартале 2026 года интерес жителей Самарской области к частичной занятости в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос на 20%. Средний размер вознаграждения составил 26 039 руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход зависит от количества и продолжительности смен, региона занятости, а в некоторых случаях — от опыта исполнителя.

Среди ключевых специальностей направления — фиксируется рост интереса к позиции мастера ногтевого сервиса (+48%), которым в среднем предлагали порядка 25 000 руб/мес при неполной занятости. Выросло число откликов и на позицию мастера по наращиванию ресниц (+39%), в среднем исполнители могли рассчитывать на 38 125 руб/мес.

«Мы наблюдаем рост числа предложений о частичной занятости. Особенно заметно увеличение предложений с посменной оплатой: в целом по России в I квартале 2026 года их стало на 46% больше по сравнению с предыдущим периодом. При этом исполнители откликались на такие позиции на 64% чаще. Чаще предлагали такой формат занятости и в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты (+12%). Частичная занятость позволяет компаниям гибко управлять рабочими ресурсами, а исполнителям — увеличивать совокупный доход, подрабатывая по удобному графику», — комментирует Сергей Яськин , директор сервиса «Авито Подработка».

Заметно чаще подработку с посменной оплатой в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты предлагали в ЮФО (+36% год к году), а в среднем исполнители могли рассчитывать на вознаграждение порядка 2 900 рублей за смену. Вырос спрос также в СФО (+34%, 3 550 руб/смена) и ПФО (+29%, 2 640 руб/смена).

По данным Авито Товаров, россияне также активно интересуются открытием собственного дела в этом направлении. Так, объем спроса на бизнес в сфере красоты в 6,9 раз превышает объем предложения. Также увеличивает интерес и к оборудованию в этой сфере. Например, спрос на оборудование для маникюрных салонов в I квартале 2026 года вырос на 33% в сравнении с прошлым годом. Объем предложения в этой категории увеличился на 47%. Средняя цена на одну позицию составила 20 000 рублей.

«Мы видим, что рост интереса к этой нише стимулирует и активность со стороны продавцов: в I квартале 2026 года предложение оборудования для салонов красоты увеличилось на 22% год к году. Одновременно усиливается и значимость этого сегмента — доля предложений оборудования для салонов красоты за год выросла на 2 п.п. и сейчас занимает 12% от продаж всей категории оборудования. Для бизнеса это важный сигнал: рынок предлагает все больше возможностей для выбора оборудования под разные форматы и задачи — от запуска новой точки до обновления действующего салона».— прокомментировал Борис Мирский, руководитель направления «Оборудование для бизнеса» в Авито.