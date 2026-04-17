Интерес к подработке в фитнес-клубах, спа и салонах красоты у самарцев вырос на 20%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
Единство народов России: в Самарской области обсудили реализацию национальной политики
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
В Самарской области прошел форум «День защиты бизнеса»
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Илзе Лиепа приглашает молодых хореографов из Самары принять участие во Всероссийском конкурсе "Русский балет навсегда"
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Из Самары стартуют речные перевозки в Ширяево и Шелехметь
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Билайн ускорил работу популярных российских видеосервисов
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
Медиапроект «ТопБЛОГ» открывает шестой сезон для авторов из Самарской области
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории откроется выставка «По родным краям и дальним странам. Туризм в СССР в архивных документах»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
0.86
EUR 89.41
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Интерес к подработке в фитнес-клубах, спа и салонах красоты у самарцев вырос на 20%

191
Интерес к подработке в фитнес-клубах, спа и салонах красоты у самарцев вырос на 20%

Эксперты Авито Подработки проанализировали, как в I квартале 2026 года по сравнению с   I кварталом 2025 изменился интерес к частичной занятости в сфере красоты в Самарской области, а эксперты Авито Товаров исследовали интерес к открытию бизнеса в этой сфере в целом по России.

По данным Авито Подработки, в I квартале 2026 года интерес жителей Самарской области к частичной занятости в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос на 20%. Средний размер вознаграждения составил 26 039 руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход зависит от количества и продолжительности смен, региона занятости, а в некоторых случаях — от опыта исполнителя.

Среди ключевых специальностей направления — фиксируется рост интереса к позиции мастера ногтевого сервиса (+48%), которым в среднем предлагали порядка 25 000 руб/мес при неполной занятости. Выросло число откликов и на позицию мастера по наращиванию ресниц (+39%), в среднем исполнители могли рассчитывать на 38 125   руб/мес.

«Мы наблюдаем рост числа предложений о частичной занятости. Особенно заметно увеличение предложений с посменной оплатой: в целом по России в I квартале 2026 года их стало на 46% больше по сравнению с предыдущим периодом. При этом исполнители откликались на такие позиции на 64% чаще. Чаще предлагали такой формат занятости и в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты (+12%). Частичная занятость позволяет компаниям гибко управлять рабочими ресурсами, а исполнителям — увеличивать совокупный доход, подрабатывая по удобному графику», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Заметно чаще подработку с посменной оплатой в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты предлагали в ЮФО (+36% год к году), а в среднем исполнители могли рассчитывать на вознаграждение порядка 2 900 рублей за смену. Вырос спрос также в СФО (+34%, 3 550 руб/смена) и ПФО (+29%, 2 640 руб/смена).

По данным Авито Товаров, россияне также активно интересуются открытием собственного дела в этом направлении. Так, объем спроса на бизнес в сфере красоты в 6,9 раз превышает объем предложения. Также увеличивает интерес и к оборудованию в этой сфере. Например, спрос на оборудование для маникюрных салонов в I квартале 2026 года вырос на 33% в сравнении с прошлым годом. Объем предложения в этой категории увеличился на 47%. Средняя цена на одну позицию составила 20 000 рублей.

«Мы видим, что рост интереса к этой нише стимулирует и активность со стороны продавцов: в I квартале 2026 года предложение оборудования для салонов красоты увеличилось на 22% год к году. Одновременно усиливается и значимость этого сегмента — доля предложений оборудования для салонов красоты за год выросла на 2 п.п. и сейчас занимает 12% от продаж всей категории оборудования. Для бизнеса это важный сигнал: рынок предлагает все больше возможностей для выбора оборудования под разные форматы и задачи — от запуска новой точки до обновления действующего салона».прокомментировал Борис Мирский, руководитель направления «Оборудование для бизнеса» в Авито.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
21
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
221
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
967
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
629
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
637
Весь список