18 апреля с 18:00 до 22:00 Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026». Тема этого года – «Единство народов – сила России!», поэтому гостей вечера ожидает яркая программа с национальным колоритом.

Помимо традиционных творческих встреч, мастер-классов и экскурсий площадка библиотеки предложит всем посетителям возможность найти себе занятие по душе. Каждое событие, которое подарит участникам «Библионочь», раскрывает культурное богатство и историю народов России. В разнообразном калейдоскопе вкусов национальной кухни, ярких нарядов и изящных украшений проявятся главные ценности, объединяющие жителей необъятной страны – сплочённость, взаимная поддержка и уважение к общим корням.

Откроет программу вечерний арт-торжок «Подснежность», на котором самарские мастера продемонстрируют своё искусство рукоделия. Позже любой желающий сможет научиться делать и украшать витые браслеты, плести фенечки и собирать тряпичные куколки-обереги, расписывать глиняные фигурки. В литературной гостиной участников ждут встречи с писателями – протоиереем и настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Беловка Сергеем Ельчениновым и автором романа «Степан Бердыш» об основании Самары Владимиром Плотниковым. А ещё для посетителей подготовили большое количество интерактивов: викторины, игры, интеллектуальный турнир.

Ежегодная традиция библиотечного сообщества России пройдёт уже в 15-й раз и будет приурочена к Году единства народов РФ. С полной программой «Библионочи» в СОУНБ можно ознакомиться по ссылке .

18 апреля 2026 года с 18:00 до 22:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

12+