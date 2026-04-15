Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
18 апреля с 18:00 до 22:00 Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026». Тема этого года – «Единство народов – сила России!», поэтому гостей вечера ожидает яркая программа с национальным колоритом.

Помимо традиционных творческих встреч, мастер-классов и экскурсий площадка библиотеки предложит всем посетителям возможность найти себе занятие по душе. Каждое событие, которое подарит участникам «Библионочь», раскрывает культурное богатство и историю народов России. В разнообразном калейдоскопе вкусов национальной кухни, ярких нарядов и изящных украшений проявятся главные ценности, объединяющие жителей необъятной страны – сплочённость, взаимная поддержка и уважение к общим корням.

Откроет программу вечерний арт-торжок «Подснежность», на котором самарские мастера продемонстрируют своё искусство рукоделия. Позже любой желающий сможет научиться делать и украшать витые браслеты, плести фенечки и собирать тряпичные куколки-обереги, расписывать глиняные фигурки. В литературной гостиной участников ждут встречи с писателями – протоиереем и настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Беловка Сергеем Ельчениновым и автором романа «Степан Бердыш» об основании Самары Владимиром Плотниковым. А ещё для посетителей подготовили большое количество интерактивов: викторины, игры, интеллектуальный турнир.

Ежегодная традиция библиотечного сообщества России пройдёт уже в 15-й раз и будет приурочена к Году единства народов РФ. С полной программой «Библионочи» в СОУНБ можно ознакомиться по ссылке.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

18 апреля 2026 года с 18:00 до 22:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

12+

 

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
