Максим Белбородов выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра, кино и дубляжа Максимом Белбородовым состоится 17 апреля в школе № 10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина.

Инициатива стартовала по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Основная ее миссия– популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча с одним из известных актеров страны станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в топ-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Максим Белбородов расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Место проведения: г. Отрадный, Самарская область, ул. Сабирзянова, 9а (школа №10).

Дата и время: 17 апреля в 13:00.