Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»

За вывоз мусора несёт ответственность региональный оператор. А управляющая организация обязана содержать прилегающую территорию в порядке.

Как часто должны вывозить отходы

· при среднесуточной температуре выше +5°C мусор должен вывозиться ежедневно,

· при среднесуточной температуре +5°C и ниже: допускается вывоз не реже одного раза в трое суток.

️Допустимая задержка — на один день летом и на два дня зимой.

Как пожаловаться через «Госуслуги Дом»

1) Зайдите в раздел «Заявки» с главного экрана и нажмите на кнопку «Подать заявку»

2) В теме обращения выберите пункт «придомовая территория», далее — «вывоз мусора» и «вывоз мусора с нарушениями». При желании добавьте описание и фотографии и нажмите кнопку-стрелочку

3) Проверьте информацию и нажмите «Всё верно, отправить»

4) После получения ответа, если проблема не решится, нажмите «Пожаловаться в ГЖИ» и направьте обращение

Скачивайте «Госуслуги Дом» и наводите порядок в доме и дворе.