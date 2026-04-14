Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка

Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Участники оценили складывающуюся гидрологическую обстановку и рассмотрели дополнительные меры для минимизации возможных последствий.

«Правительство региона вместе с главами муниципалитетов держит на контроле объективную складывающуюся ситуацию. В оперативном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Самарской области ежедневно анализируются сводки, – сообщил глава региона. – За последние несколько дней ситуация незначительно изменилась. Ожидаем увеличения паводковых вод».

Отметим, что по поручению руководителя области в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы по контролю за паводковой обстановкой и взаимодействию с населением.

С докладом выступил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он сообщил, что ведомством разработаны и доведены до органов местного самоуправления 11 моделей рисков.

«По состоянию на 14.00 сегодня фиксируем подтопление двух дачных участков: полуостров Копылово, СНТ «Гидромеханизатор», а также участок дороги, ведущий к городскому пляжу Новокуйбышевска, поселок Гранный», – доложил Алексей Степанов.

Как отметил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, для обеспечения безопасности населения и минимизации возможных последствий подтоплений с 13 апреля на территории городов Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, а также Волжского и Красноярского муниципальных районов введен режим функционирования «Повышенная готовность». Данный режим, по его словам, введен и для Главного управления МЧС России по Самарской области.

Алексей Степанов акцентировал внимание на развертывании группировки сил. В муниципальных образованиях, где возможно подтопление: более 3300 человек и 800 единиц техники, включая 21 плавсредство. От МЧС – еще 1000 человек, 200 единиц техники и 15 плавсредств.

По итогам Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. Региональному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с главами городских округов и муниципальных районов поручено предусмотреть и обеспечить готовность техники для проведения инженерных работ на участках, наиболее подверженных подтоплению. Глава региона подчеркнул, что у каждого главы должно быть четкое понимание действий при наступлении неблагоприятных событий.

Министерству по региональной безопасности Самарской области поручено обеспечить готовность сил и средств государственного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям». Главам муниципалитетов – организовать работу временных гидропостов, проводить замеры ежедневно до стабилизации обстановки в 6, 12 и 18 часов с последующей передачей информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

Губернатор также поручил предусмотреть работу пунктов временного размещения на случай эвакуации населения. «Это крайняя мера, но тем не менее мы уже сейчас должны быть готовы», – акцентировал он. Кроме того, необходимо развернуть резервы материально-технических средств, организовать подвоз грунта для создания водных преград, обеспечить готовность мест для хранения имущества и отгона крупного рогатого скота на сельских территориях, подверженных подтоплению.

В ходе заседания Главному управлению МЧС России по Самарской области рекомендовано продолжить оповещение населения через все возможные каналы связи и взять на контроль сообщения, поступающие от жителей в единые дежурно-диспетчерские службы, а также в Центр управления регионом, где зачастую появляется первичная информация об обстановке.

«Работаем в ежечасном режиме, чтобы минимизировать последствия паводка и, в случае необходимости, своевременно помочь людям», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Отметим, что с учетом прогноза Федерального агентства водных ресурсов, в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой возможны подтопления низинных участков местности и дорог, расположенных в бассейнах рек Волга, Сок, Самара. Жителям отдельных районов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска и низинных территорий муниципальных районов Волжский, Красноярский, Кинельский рекомендуется воздержаться от пребывания на садово-дачных участках и территориях, попадающих в возможную зону подтопления.

Подробную информацию о паводковой ситуации можно получить в администрациях муниципальных образований и по единому номеру «112».

