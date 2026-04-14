Я нашел ошибку
Главные новости:
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка

211
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области. Участники оценили складывающуюся гидрологическую обстановку и рассмотрели дополнительные меры для минимизации возможных последствий.
«Правительство региона вместе с главами муниципалитетов держит на контроле объективную складывающуюся ситуацию. В оперативном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Самарской области ежедневно анализируются сводки, – сообщил глава региона. – За последние несколько дней ситуация незначительно изменилась. Ожидаем увеличения паводковых вод».
Отметим, что по поручению руководителя области в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы по контролю за паводковой обстановкой и взаимодействию с населением.
С докладом выступил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов. Он сообщил, что ведомством разработаны и доведены до органов местного самоуправления 11 моделей рисков.
«По состоянию на 14.00 сегодня фиксируем подтопление двух дачных участков: полуостров Копылово, СНТ «Гидромеханизатор», а также участок дороги, ведущий к городскому пляжу Новокуйбышевска, поселок Гранный», – доложил Алексей Степанов.
Как отметил и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, для обеспечения безопасности населения и минимизации возможных последствий подтоплений с 13 апреля на территории городов Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, а также Волжского и Красноярского муниципальных районов введен режим функционирования «Повышенная готовность». Данный режим, по его словам, введен и для Главного управления МЧС России по Самарской области.
Алексей Степанов акцентировал внимание на развертывании группировки сил. В муниципальных образованиях, где возможно подтопление: более 3300 человек и 800 единиц техники, включая 21 плавсредство. От МЧС – еще 1000 человек, 200 единиц техники и 15 плавсредств.
По итогам Вячеслав Федорищев дал ряд поручений. Региональному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с главами городских округов и муниципальных районов поручено предусмотреть и обеспечить готовность техники для проведения инженерных работ на участках, наиболее подверженных подтоплению. Глава региона подчеркнул, что у каждого главы должно быть четкое понимание действий при наступлении неблагоприятных событий.
Министерству по региональной безопасности Самарской области поручено обеспечить готовность сил и средств государственного казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям». Главам муниципалитетов – организовать работу временных гидропостов, проводить замеры ежедневно до стабилизации обстановки в 6, 12 и 18 часов с последующей передачей информации в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.
Губернатор также поручил предусмотреть работу пунктов временного размещения на случай эвакуации населения. «Это крайняя мера, но тем не менее мы уже сейчас должны быть готовы», – акцентировал он. Кроме того, необходимо развернуть резервы материально-технических средств, организовать подвоз грунта для создания водных преград, обеспечить готовность мест для хранения имущества и отгона крупного рогатого скота на сельских территориях, подверженных подтоплению.
В ходе заседания Главному управлению МЧС России по Самарской области рекомендовано продолжить оповещение населения через все возможные каналы связи и взять на контроль сообщения, поступающие от жителей в единые дежурно-диспетчерские службы, а также в Центр управления регионом, где зачастую появляется первичная информация об обстановке.
«Работаем в ежечасном режиме, чтобы минимизировать последствия паводка и, в случае необходимости, своевременно помочь людям», – резюмировал Вячеслав Федорищев.
Отметим, что с учетом прогноза Федерального агентства водных ресурсов, в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой возможны подтопления низинных участков местности и дорог, расположенных в бассейнах рек Волга, Сок, Самара. Жителям отдельных районов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулевска и низинных территорий муниципальных районов Волжский, Красноярский, Кинельский рекомендуется воздержаться от пребывания на садово-дачных участках и территориях, попадающих в возможную зону подтопления.
Подробную информацию о паводковой ситуации можно получить в администрациях муниципальных образований и по единому номеру «112».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
684
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026, 20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через...
662
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026, 18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер...
651
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
