Тольяттинец, пытаясь сохранить деньги, отдал мошенникам более 2 млн рублей

В полицию обратился житель г. Тольятти 1956г.р. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются снять сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил мужчину отдать деньги курьеру, который поможет перевести деньги на «безопасный счет». Потерпевший поверил аферисту и отдал мошенникам более 2 000 000р. после чего преступники перестали выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.