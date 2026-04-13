Идет подготовка к проведению региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

В Самарской области в 2026 году пройдет шесть региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»: «Второй старт» - для ветеранов специальной военной операции, «Сварщик», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем», «Механизатор», «Машинист грузового и пассажирского вида движения», «Инспектор транспортной безопасности». Всероссийский конкурс проходит в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время идет активная работа по подготовке площадок конкурса. Соревнования в номинации «Сварщик» пройдут в Тольятти на территории Средневолжского сертификационно-диагностического центра «Дельта».

Ближайший региональный этап, в номинации «Инспектор транспортной безопасности», пройдет уже в апреле. Это внебюджетная номинация, которую организует МП г.о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского» совместно с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«С представителями предприятия обсудили проведение теоретических и практических модулей, а также утвердили дату проведения конкурса, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Теоретическое задание конкурса включает в себя проверку знаний участников по компетенции «Инспектор транспортной безопасности» и состоит из двух частей: тестирование и кейс-задание на время. В практическую часть входит осуществление разных видов досмотра с помощью технических средств».

Проявить себя на региональном этапе можно будет уже 28 апреля 2026 года. А самый лучший инспектор транспортной безопасности представит Самарскую область на федеральном этапе в г. Москве.

Подать заявки на участие в конкурсе можно на портале «Работа России» - https://konkurs.trudvsem.ru/luchshiy/all_nominations.

