14 апреля в регионе будет ветренно, ожидается гроза

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;

- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».