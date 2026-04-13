Самарские врачи на 80% восстановили зрение ребенку после тяжелой проникающей травмы

Юный пациент 9 лет поступил в детское отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом: в процессе изготовления поделки, случайным образом, ребенок попал ножницами в глаз.

После осмотра пациента врачи диагностировали проникающее ранение глаза, ребенку понадобилась срочная операция и госпитализация.

«Повреждение было серьезным: глубокая рана в верхнем сегменте роговицы, травма хрусталика и повреждение внутренних структур глаза. Ранение оказалось очень глубоким, лезвие ножниц прошло практически до сетчатки, – рассказал заведующий детским микрохирургическим отделением Андрей Синеок. – Последствия таких травм бывают непредсказуемы. Это может быть тяжелый воспалительный процесс с потерей глаза».

В течение года мальчику провели четыре операции.

«Мы удалили хрусталик, провели витрэктомию и имплантировали искусственную линзу. Несмотря на тяжелую травму и многоэтапное лечение удалось сохранить глаз и добиться хорошего зрительного результата», - подчеркнул заведующий микрохирургическим отделением №4 Илья Казаков.

Сейчас зрение пациента составляет около 80% с небольшой коррекцией. Ребенок находится под наблюдением врачей больницы, носит очки и продолжает восстановление.

«Было больно, врачи говорили «все будет хорошо». И действительно все стало хорошо", - рассказал пациент.

Как отметила главный врач больницы Ольга Павлова, травмы глаз – это всегда острая социальная проблема.

«Ежегодно с травмами глаз к нам обращаются более 500 детей. В прошлом году врачи детского консультативно-диагностического отделения провели более 22 тысяч консультаций, среди которых порядка тысячи с травмами. Выполнили свыше 3 000 операций. Важно понимать, что травма травме рознь. Каждый случай уникальный, индивидуальный, мы боремся за зрение каждого пациента».

Врачи-офтальмологи напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра. Необходимо разъяснять детям о правилах поведения, и в свою очередь, обеспечивать безопасность детей во время занятий творчеством, игр с потенциально травмоопасными предметами (ножницы, карандаши, ручки, деревянные стрелы, игрушечные пистолеты, дротики и т.п.). Если все-таки, травмы не удалось избежать, необходимо срочно обратиться в кабинет неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского. Неотложная помощь оказывается круглосуточно без выходных и праздничных дней.

