В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября

С 15 апреля по 15 октября 2026 года в Самарской области будет действовать особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал председатель правительства региона Виталий Шабалатов. В областном центре режим продлится до 31 октября.

Министерство природных ресурсов и экологии области должно разработать план патрулирования лесных зон, дачных участков, туристических баз, санаториев, детских лагерей и мест отдыха.

Муниципальные органы власти обязаны организовать создание минерализованных полос, своевременный вывоз сухой растительности, обеспечение доступности водоёмов и проверку систем оповещения о пожарах.

Населённые пункты должны быть готовы к возможным возгораниям. Каждый сельский населённый пункт должен иметь трактор с плугом и две автоцистерны с водой. На каждые десять жилых домов необходимо сформировать комплект противопожарного оборудования, включающий шесть вёдер, один багор, одну лопату, одну лестницу и один топор.

Также нужно обустроить площадки для хранения сухой растительности и мусора с регулярным вывозом отходов.

Постановление запрещает посев зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя) в охранных зонах вдоль автомобильных дорог, железных путей и трубопроводов.

Местные власти обязаны чётко определить места для разведения костров, установки мангалов и сжигания мусора. В случае повышения уровня пожарной опасности доступ в леса должен быть ограничен.

Эти меры направлены на уменьшение риска возникновения пожаров в летний сезон и защиту населения, окружающей среды и имущества, пишет ПроГородСамара.