Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре

С 14 по 15 апреля специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» продолжат испытания тепловых сетей и проверят состояние тепловыводов Привокзальной отопительной котельной в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов областной столицы, в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Революционной, Мориса Тореза, Авроры, Тухачевского, Полевой и др.

При надежной работе оборудования внутри дома, за которое несет ответственность УК, риски для жителей исключены. Вместе с тем энергетики просят горожан с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения, а также не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей. В случае превышения температуры горячей воды в квартире необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с соответствующей заявкой.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.