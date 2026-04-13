Дорога глазами детей: в Самаре наградили юных художников и дизайнеров, опередивших будущее

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев оценил работу муниципалитетов с обращениями жителей в социальных сетях
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Экономист: планирование - способ снизить расходы на продукты до 30%
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Юрий Кузнецов подал документы на предварительное голосование «Единой России»
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Михаил Белоусов подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 14 округу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Дорога глазами детей: в Самаре наградили юных художников и дизайнеров, опередивших будущее

292
«Единая Россия» и ГИБДД превратили детское творчество в дорожную карту развития региона.

500 работ, 147 школ, макеты «умных» дорог и арт-объекты. В самарском лицее №124 вместо звонков — аплодисменты. Здесь подвели итоги областного конкурса «Безопасная дорога глазами ребёнка». Это не просто рисунки, это футуристические макеты дорог, арт-объекты, компьютерная графика и даже проекты благоустройства, которые, кажется, срисованы с городов будущего.

Конкурс, который партпроект «Безопасные дороги» партии«Единая Россия» проводит с 2019 года, задумывался как игра по правилам, а вырос в серьёзное инженерное соревнование. Школьники не рисовали «зебру» и светофоры — они предлагали, как сделать дороги удобными, красивыми и по-настоящему безопасными.

Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» и идейный вдохновитель конкурса Алексей Степанов признался: жюри было в растерянности: «Дети своими идеями опережают взрослых. Мы удивлены их креативу, таланту. Работы школьников указывают вектор развития автомобильных дорог в будущем. Хочется, чтобы такие дороги, элементы благоустройства появились и в стране, и в нашем городе», — поделился Степанов после вручения грамот и подарков от «Единой России».

Организаторы конкурса — региональное отделение партии, министерство транспорта и министерство образования — ставили перед собой цель пропагандировать ПДД творчеством. Но получилось больше: дети заставили взрослых задуматься, а правильно ли устроены наши переходы и магистрали.

Самые яркие экспонаты отправятся на настоящую «взрослую» площадку — в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Там развернут выставку в честь 90-летия образования службы ГАИ.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП определены как важнейшая государственная задача. Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на системный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры, контроль за ремонтом дорог, особенно вблизи образовательных учреждений, а также проведение просветительских акций и обучение детей безопасному поведению на дорогах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
