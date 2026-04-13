Дорога глазами детей: в Самаре наградили юных художников и дизайнеров, опередивших будущее

«Единая Россия» и ГИБДД превратили детское творчество в дорожную карту развития региона.

500 работ, 147 школ, макеты «умных» дорог и арт-объекты. В самарском лицее №124 вместо звонков — аплодисменты. Здесь подвели итоги областного конкурса «Безопасная дорога глазами ребёнка». Это не просто рисунки, это футуристические макеты дорог, арт-объекты, компьютерная графика и даже проекты благоустройства, которые, кажется, срисованы с городов будущего.

Конкурс, который партпроект «Безопасные дороги» партии«Единая Россия» проводит с 2019 года, задумывался как игра по правилам, а вырос в серьёзное инженерное соревнование. Школьники не рисовали «зебру» и светофоры — они предлагали, как сделать дороги удобными, красивыми и по-настоящему безопасными.

Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» и идейный вдохновитель конкурса Алексей Степанов признался: жюри было в растерянности: «Дети своими идеями опережают взрослых. Мы удивлены их креативу, таланту. Работы школьников указывают вектор развития автомобильных дорог в будущем. Хочется, чтобы такие дороги, элементы благоустройства появились и в стране, и в нашем городе», — поделился Степанов после вручения грамот и подарков от «Единой России».

Организаторы конкурса — региональное отделение партии, министерство транспорта и министерство образования — ставили перед собой цель пропагандировать ПДД творчеством. Но получилось больше: дети заставили взрослых задуматься, а правильно ли устроены наши переходы и магистрали.

Самые яркие экспонаты отправятся на настоящую «взрослую» площадку — в Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. Там развернут выставку в честь 90-летия образования службы ГАИ.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности в ДТП определены как важнейшая государственная задача. Партийный проект «Безопасные дороги» направлен на системный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры, контроль за ремонтом дорог, особенно вблизи образовательных учреждений, а также проведение просветительских акций и обучение детей безопасному поведению на дорогах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

