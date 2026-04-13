В Самарской области «Тотальный диктант – 2026» пройдёт на 30 площадках 

18 апреля в 15:00 Самарская область присоединится к международной акции «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность в Самарской области можно будет на 30 площадках, среди которых вузы региона: Самарский университет им. Королёва (Московское шоссе, 34, ауд. 209), Самарский государственный социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 24, ауд. 309), Самарский филиал Московского городского педагогического университета (ул. Стара-Загора, 76, конференц-зал), Сызранский филиал Самарского государственного технического университета (г. Сызрань, ул. Советская, 45), Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2Г и ул. Белорусская, д.14), Поволжская академия образования и искусства имени Святителя Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А).

В этот день участники по всему миру будут писать текст, специально подготовленный известным писателем Алексеем Варламовым. В рамках проекта «Тот.Язык» можно будет познакомиться с его версиями на национальных языках, а также принять участие в тесте-квесте TruD и Недиктанте. В эфире онлайн-марафона обсудят актуальные темы в сфере русского языка, литературы и культуры.

«Тотальный диктант – это не про оценки, а про любовь к русскому языку и радость быть частью большой, умной и дружной команды. В Самаре акция традиционно пройдёт на площадках университетов, и я приглашаю всех – от школьников до взрослых – прийти, написать диктант и почувствовать эту особенную атмосферу», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. На каждой площадке диктант будет читать приглашённый эксперт или известная личность. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать удобную площадку на официальном сайте акции: totaldict.ru/samara.

Акция «Тотальный диктант» ежегодно объединяет людей, для которых важно сохранять и развивать грамотность. В 2025 году Тотальный диктант собрал свыше 1,3 миллиона участников. В России его написали 139 716 человек, за границей – 4 356 участников, а онлайн-участников было более 1 миллиона. Мероприятие прошло в 1 134 российских городах и в 107 городах за пределами страны.

