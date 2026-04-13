В Самарской области «Тотальный диктант – 2026» пройдёт на 30 площадках 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области «Тотальный диктант – 2026» пройдёт на 30 площадках 

18 апреля в 15:00 Самарская область  присоединится к международной акции «Тотальный диктант». 

18 апреля в 15:00 Самарская область  присоединится к международной акции «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность в Самарской области можно будет на 30 площадках, среди которых вузы региона: Самарский университет им. Королёва (Московское шоссе, 34, ауд. 209), Самарский государственный социально-педагогический университет (ул. Антонова-Овсеенко, 24, ауд. 309), Самарский филиал Московского городского педагогического университета (ул. Стара-Загора, 76, конференц-зал), Сызранский филиал Самарского государственного технического университета (г. Сызрань, ул. Советская, 45), Тольяттинский государственный университет (г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 2Г и ул. Белорусская, д.14), Поволжская академия образования и искусства имени Святителя Алексия, митрополита Московского (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А).
В этот день участники по всему миру будут писать текст, специально подготовленный известным писателем Алексеем Варламовым. В рамках проекта «Тот.Язык» можно будет познакомиться с его версиями на национальных языках, а также принять участие в тесте-квесте TruD и Недиктанте. В эфире онлайн-марафона обсудят актуальные темы в сфере русского языка, литературы и культуры.
«Тотальный диктант – это не про оценки, а про любовь к русскому языку и радость быть частью большой, умной и дружной команды. В Самаре акция традиционно пройдёт на площадках университетов, и я приглашаю всех – от школьников до взрослых – прийти, написать диктант и почувствовать эту особенную атмосферу», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Принять участие может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки. На каждой площадке диктант будет читать приглашённый эксперт или известная личность. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать удобную площадку на официальном сайте акции: totaldict.ru/samara.
Акция «Тотальный диктант» ежегодно объединяет людей, для которых важно сохранять и развивать грамотность. В 2025 году Тотальный диктант собрал свыше 1,3 миллиона участников. В России его написали 139 716 человек, за границей – 4 356 участников, а онлайн-участников было более 1 миллиона. Мероприятие прошло в 1 134 российских городах и в 107 городах за пределами страны. 

 

Фото: пресс-служба Самарского университета им. Королёва

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
217
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
498
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
351
Весь список