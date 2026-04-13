Александр Фетисов 17 апреля завершает работу в облправительстве

На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев объявил об окончании с 17 апреля работы Александра Фетисова, который занимал должность врио заместителя главы региона. Это связано, как пояснил Вячеслав Федорищев, с новой траекторией для Александра Фетисова, «которая была бы связана с еще большим служением в Самарской области, очень важным, почетным».

«Александр Борисович огромную часть своей жизни отдал служению в Самаре на муниципальном уровне, на региональном, — сказал губернатор. — Хотел бы всех проинформировать, что Александр Борисович остается членом нашей команды, команды развития Самарской области, членом моей команды. Я уверен, что в новой ипостаси, когда она сложится — мы уверены, что она сложится, — вместе с Александром Борисовичем еще много добрых дел для Самарской области сделаем».

Губернатор вручил Александру Фетисову высокую региональную награду — знак отличия «За заслуги перед Самарской областью».

«Уважаемый Вячеслав Андреевич, уважаемые коллеги, заканчивается определенный этап моей жизни, очень важный, связанный со служением Самарской области в качестве вице-губернатора Самарской области. Я всех хотел бы поблагодарить за совместную работу, но, как сказал Вячеслав Андреевич, безусловно, мы остаемся в едином боевом порядке для того, чтобы дальше служить моей земле, где я родился, где родились мои дети. Вся моя жизнь будет посвящена служению моим землякам и Самарской земле», — отметил в ответном слове Александр Фетисов.