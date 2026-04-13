Александр Фетисов 17 апреля завершает работу в облправительстве

В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев оценил работу муниципалитетов с обращениями жителей в социальных сетях
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Экономист: планирование - способ снизить расходы на продукты до 30%
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Юрий Кузнецов подал документы на предварительное голосование «Единой России»
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Михаил Белоусов подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 14 округу
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
Выборы в Самарской области

Александр Фетисов 17 апреля завершает работу в облправительстве

255
На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев объявил об окончании с 17 апреля работы Александра Фетисова, который занимал должность врио заместителя главы региона.

На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев объявил об окончании с 17 апреля работы Александра Фетисова, который занимал должность врио заместителя главы региона. Это связано, как пояснил Вячеслав Федорищев, с новой траекторией для Александра Фетисова, «которая была бы связана с еще большим служением в Самарской области, очень важным, почетным».

«Александр Борисович огромную часть своей жизни отдал служению в Самаре на муниципальном уровне, на региональном, — сказал губернатор. — Хотел бы всех проинформировать, что Александр Борисович остается членом нашей команды, команды развития Самарской области, членом моей команды. Я уверен, что в новой ипостаси, когда она сложится — мы уверены, что она сложится, — вместе с Александром Борисовичем еще много добрых дел для Самарской области сделаем».

Губернатор вручил Александру Фетисову высокую региональную награду — знак отличия «За заслуги перед Самарской областью».

«Уважаемый Вячеслав Андреевич, уважаемые коллеги, заканчивается определенный этап моей жизни, очень важный, связанный со служением Самарской области в качестве вице-губернатора Самарской области. Я всех хотел бы поблагодарить за совместную работу, но, как сказал Вячеслав Андреевич, безусловно, мы остаемся в едином боевом порядке для того, чтобы дальше служить моей земле, где я родился, где родились мои дети. Вся моя жизнь будет посвящена служению моим землякам и Самарской земле», — отметил в ответном слове Александр Фетисов.

Теги: Самара

Новости по теме
В центре внимания
