Спортсмены региона - призеры чемпионата и первенства Европы по прыжкам на батуте

В Португалии в течение прошлой недели проходили чемпионат и первенство Европы по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.



В состав сборной России, выступавшей в нейтральном статусе, были включены спортсмены из Самарской области: Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов, Ева Старостина, Елизавета Николаева.



Сборная России стала победителем командного зачета первенства Европы в прыжках на двойном минитрампе. В составе команды победительницей первенства Европы стала Елизавета Николаева.



В командных соревнованиях по прыжкам на батуте мужская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы. В составе команды выступил Кирилл Пантелеев.

Фото: минспорта СО