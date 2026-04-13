Михаил Белоусов подал документы на предварительное голосование «Единой России» по 14 округу

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет.

Белоусов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, объединившему Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары. «Пошел на этот шаг во многом потому, что я родился в Самарской области. Здесь учился, начал работать в цехе простым мастером, с годами вырос до руководителя, занимался промышленным строительством, возводил спортивные объекты и заводские площадки», — рассказал Белоусов.

Михаил Викторович почти восемь лет возглавлял Красноярский район, а сегодня работает в региональном правительстве. «Главная задача остается прежней — сделать жизнь людей лучше. Все мои планы на жизнь связаны с родной землей. И я искренне хочу, чтобы край наш развивался и процветал», — добавил кандидат.

Второй причиной для участия в предварительном голосовании Белоусов назвал желание продолжить работать для людей. «Прекрасно понимаю меру своей ответственности — заслужить и оправдать доверие непросто. Знаю и очень ценю поддержку каждого из вас: с единомышленниками многое удалось сделать, хотелось бы достичь большего. Силы и опыт для этого есть», — заключил он.

Напомним, что на текущий момент на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано более 200 кандидатов. Выдвижение продлится до 30 апреля. Само электронное голосование запланировано на с 25 по 31 мая, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

