Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению

В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона сообщил, что на прошлой неделе доложил заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко итоги 2025 года и по некоторым направлениям озвучил планы на 2026 год. «Обсуждали развитие в регионе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, а также проекты, которые Дмитрий Николаевич курирует в нашем субъекте», – сказал руководитель области.

По словам губернатора, одним из результатов стало повышение опросных показателей по уровню обеспеченности спортивными сооружениями граждан, систематически занимающихся спортом, а также удовлетворенности в части спорта.

«Программа, которую мы запустили по доступности и популяризации массового спорта работает, но всегда хочется, чтобы результаты были лучше», – подчеркнул руководитель области. Он акцентировал внимание на колоссальном разрыве между обеспеченностью жителей спортивными площадками и их запросом на системные, организованные занятия спортом.

С основным докладом выступила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она отметила, что по поручению главы региона программа «Мастер спорта» реализуется в Самарской области третий год и направлена на развитие массового спорта, поддержку спортивных школ, стимулирование спортсменов и тренеров, а также на создание современной спортивной инфраструктуры.

По ее словам, одной из ключевых задач является поддержка муниципальных образований в развитии материально-технической базы и повышении качества физкультурно-спортивной работы на местах. В рамках программы органам местного самоуправления предоставляются субсидии из областного бюджета на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования.

Как отметила Лидия Рогожинская, особое внимание уделяется увеличению количества мероприятий для детей, молодежи, жителей среднего и старшего возраста, а также развитию корпоративного и студенческого спорта. По информации руководителя областного министерства, в 2025 году проведено 115 региональных официальных физкультурных мероприятий, включая 9 спартакиад и 7 фестивалей ГТО для различных категорий граждан. Участие в них приняли более 330 тысяч жителей региона – на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано 15 физкультурных и 49 спортивных стартов, в которых активное участие принимали ветераны специальной военной операции.

Министр также акцентировала внимание еще на одном направлении программы – обеспечение условий для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса. По ее словам, в настоящее время система подготовки спортивного резерва Самарской области включает 51 организацию, в том числе 37 муниципальных спортивных школ.

Важное направление – стимулирование спортсменов к росту мастерства. Лидия Рогожинская подчеркнула, что по поручению губернатора введено единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и званий – от 20 до 150 тысяч рублей. В 2025 году соответствующую выплату получили 958 человек. Также расширена мера поощрения победителей и призеров международных и всероссийских соревнований и их тренеров: выплата осуществляется за результаты, показанные спортсменом на всех соревнованиях в кварталах текущего года. В 2025 году такую поддержку получили 397 спортсменов и тренеров.

В ходе оперативного совещания министр доложила об исполнении поручения главы региона по устройству 100 спортивных сооружений.

«Введены в эксплуатацию 3 спортивных объекта: 2 объекта с универсальным спортивным залом в пгт. Смышляевка и в п. Подстенки, модульный ФОК в г.о.Самара, устроено 85 спортивных площадок различного типа, закуплено оборудование для создания Фиджитал-центра, также проведен капитальный ремонт на 7 значимых спорткомплексах. Работа проводилась на территории 25 муниципальных образований», – отчиталась она, подчеркнув, что наиболее заметный рост обеспеченности спортивными сооружениями произошел в Ставропольском, Алексеевском, Кошкинском и Челно-Вершинском муниципальных районах.

В планах на 2026 год устройство 92 спортивных площадок, завершение работ по созданию Фиджитал-центра, ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Красном Яру, завершение реконструкции спорткомплекса «Олимп» в Суходоле, ФОКа в Прибрежном, капитальный ремонт на 5 объектах.

Лидия Рогожинская отметила: «Мастер спорта» работает на всей территории Самарской области, включая муниципалитеты, где ранее спортивная инфраструктура и событийная активность были ограничены».

По ее словам, программа «Мастер спорта» подтвердила свою эффективность как комплексный инструмент развития отрасли: обеспечен рост вовлеченности населения, усилена система подготовки спортивного резерва, расширены меры поддержки спортсменов и тренеров, улучшена спортивная инфраструктура на территории региона. Результаты программы имеют не только спортивное значение – это формирование устойчивой культуры здорового образа жизни, расширение доступных форм досуга для семей, вовлечение детей и молодежи в позитивную среду, повышение качества жизни на территориях.

В ходе совещания выступили руководители спортивных федераций. Президент Самарской областной общественной организации «Федерация шашек Самарской области» Олег Дашков отметил, что после начала реализации программы в регионе в первый же год сразу трое спортсменов получили звание мастера спорта. Введенные меры поощрения, по его словам, являются хорошим стимулом для молодежи и для общественной спортивной деятельности.

По мнению президента Самарской региональной общественной организации «Федерация фехтования Самарской области» Михаила Иевлева, увеличение нормативов на обеспечение сборных спортивных команд на соревнованиях различных уровней дало большой толчок развитию массового и детского спорта. «За последний год количество призеров и победителей всероссийских соревнований среди юношей и девушек увеличилось в 2,5 раза», – поделился он. Михаил Иевлев также предложил усилить взаимодействие спортивных и общеобразовательных школ.

Подводя итоги, Вячеслав Федорищев сообщил, что программа «Мастер спорта» будет обновляться и дал ряд поручений. Так, губернатор поручил министерству спорта определить дополнительные меры поддержки, отметив, что поддержка должна быть не только финансовой. «У нас есть много инструментов, – сказал глава региона. – Мало иметь сильную федерацию, талантливых спортсменов. Нужно стимулировать».

Еще одно поручение главы региона касалось создания и развития школьных лиг. Вячеслав Федорищев отметил, что многие спортсмены при переходе из школы в университет сталкиваются с проблемой выбора дальнейшей траектории, и отсутствие достаточных стимулов может привести к потере потенциальных чемпионов. Губернатор подчеркнул, что развитие школьных лиг является одним из самых сильных новых стимулов для занятий спортом. Он поручил разработать и внедрить стандарт школьных лиг в текущем году, и с 1 сентября 2026 года обеспечить их запуск. «Это большая работа, сложная. Знаю, что она ведется, но мы должны ее поставить в приоритет, потому что, отталкиваясь от этого, можно работать по всем слоям», – пояснил руководитель области.

Также Вячеслав Федорищев отметил необходимость усиления работы с муниципалитетами, поручив совместно с главами подготовить предложения по созданию линейных спортивных объектов.

Губернатор раскритиковал ситуацию со строительством крупных объектов. «Работа строится безобразно. У нас долгожданные объекты переносятся, конечно, иногда по объективным причинам. Работу нужно менять», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, глава региона напомнил о невыполненной задаче по подготовке стандартизированных предложений по детским и спортивным площадкам, поручив активизировать работу и утвердить типовой стандарт в срок до 1 мая текущего года.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил популяризации всех видов спорта в регионе через различные информационные платформы.

«Прошу региональное правительство, министерство спорта провести работу по тем приоритетам, которые были обозначены, исправлению недочетов, и к 1 мая представить предложения по обновлению программы «Мастер спорта»», – резюмировал губернатор.

