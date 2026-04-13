В Жигулевске отсоединившийся от иномарки прицеп влетел в припаркованную "Калину" 

Полицейские работали на месте ДТП в городе Жигулёвске. 13 апреля текущего года в 09:25 на улице Приволжская, в районе дома № 9Б, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Tahoe с прицепом, мужчина 1994 года рождения, в пути следования допустил отсоединение легкового прицепа, в результате чего прицеп совершил наезд на припаркованный автомобиль Лада Калина, в салоне которого находилась женщина 1984 года рождения.

На месте дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Лада Калина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

