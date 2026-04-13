Юрий Кузнецов подал документы на предварительное голосование «Единой России»

Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».

Кузнецов будет участвовать во внутрипартийном отборе по 14 избирательному округу, который объединяет Красноярский и Сергиевский районы, а также часть Красноглинского района Самары.

«Я родом из Самарской области. Здесь учился, получил профессию, развиваю свое дело, цель которого — сохранить и укрепить здоровье людей», — отметил кандидат.

По его словам, его предприятие одним из первых в России начало выпускать фармацевтические капсулы полного цикла для производства БАД и лекарственных средств. «Это большой вклад в технологический суверенитет государства: теперь фармацевтическая промышленность использует наш, отечественный продукт и больше не зависит от импортных поставок. И это только одно направление нашей деятельности», — подчеркнул Кузнецов.

Свое решение участвовать в предварительном голосовании он объяснил просто: «Чтобы продолжить работать для людей».

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Параллельно идёт регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании – она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано более 200 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

