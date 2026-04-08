7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
Всемирный День здоровья прошел на ж/д вокзале Самары
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в регионе ожидается гроза, град с сохранением до конца суток 8 апреля.
В ближайший час местами в губернии ожидается гроза
«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Выборы в Самарской области

Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек

«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.

В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Среди нововведений этого года — добавление командных треков. Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 миллионов человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит ещё больше участников», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Помимо командного зачёта, каждые две недели организаторы будут поощрять лидеров личного рейтинга – самым активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

Неделю инклюзивного спорта организуют вместе с Паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых. Для удобства получения информации о тренировках реализована интеграция с приложением «Мой фитнес».

Ожидается, что в проекте примут участие более 400 организаций высшего образования.

«Нам очень приятно, что в этом году Всероссийский спортивный марафон «Сила России» расширился на студенчество и появилась отдельная номинация. Мы благодарны «Единой России» за это движение. Сегодня стартовали во всех университетах. Важно добиться того, чтобы сформировалась привычка: здоровый образ жизни – единственно верный», – отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.

«На наших бескрайних территориях, с нашей многосложной историей быть сильным намного выгоднее, чем слабым. Так легче справляться с жизненными вызовами. Занятия физкультурой позволяют общаться с людьми. Мы имеем возможность поговорить с гражданами, получить от них предложения в новую Народную программу партии. Сегодня здесь, перед большой аудиторией, стоят 14 человек, из которых 10 — заслуженные мастера спорта. Каждый, кто пришёл на встречу с ними, имеет возможность быть сопричастным. Надеюсь, многие ребята сделают свой выбор в пользу спорта», — сказал он.

В Московском авиационном институте разминку для студентов провёл олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; в Московском автомобильно-дорожном университете — многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин.

В Президентской академии перед молодёжью выступил легендарный российский боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев и самбист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.

В Ленинградской области на стадионе «Авангард» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова провела открытую тренировку для выборгских студентов. В Краснодарском крае мастер-класс дал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заместитель атамана Кубанского казачьего войска Дмитрий Пирог.

«Для Самарской области участие в марафоне «Сила России» — особая честь и большая ответственность. Проект с каждым годом доказывает: спорт становится нормой жизни для людей разного возраста, состояния здоровья и уровня подготовки.

В дни марафона в Самаре ожидается целая серия ярких спортивных событий. Уже состоялся Детский областной турнир по быстрым и блиц-шахматам, приуроченный ко Дню космонавтики. А впереди — первенство Приволжского федерального округа по ката, первенство  Самары по грэпплингу среди юниоров, первенство Самарской области среди юниоров по греко-римской борьбе, а также фиджитал-фестиваль «Движение к победе» и чемпионат Самарской области по спорту глухих  по кёрлингу.

Для нового сезона мы отбираем площадки на свежем воздухе — в знаковых местах отдыха. Как показал прошлый опыт, наиболее массовыми и посещаемыми были зоны на набережных и в парках. Поэтому запланировали открытые тренировки и мастер-классы по волейболу, кёкусинкай-каратэ, самбо, греко-римской борьбе, скандинавской ходьбе и йоге. Ждём всех: от профессионалов до семей с детьми и людей с инвалидностью. Будем рады видеть наших друзей из Ассоциации ветеранов СВО, участников специальной военной операции и членов их семей. И конечно же, ждём кандидатов предварительного голосования, чтобы они тоже проявили себя. Вместе мы докажем, что «Сила России» — в единстве, здоровье и спортивном духе!», - отметил председатель Регионального совета сторонников «Единой России», руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Сергей Андриянов.

Напомним, за четыре предыдущих сезона участниками проекта «Сила России» стали более 1,3 миллиона человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.

К участию приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и активности бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Президент Корпорации «РосРегион Развитие» Роман Плотников лично подал документы в региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он намерен выдвигаться в Самарскую Губернскую Думу
02 апреля 2026, 19:32
Общественник и патриот Роман Плотников стал участником предварительного голосования «Единой России»
Президент Корпорации «РосРегион Развитие» Роман Плотников лично подал документы в региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании... Политика
Член общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» в Самарской области Рамис Терегулов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Своё решение он принял осознанно, лично посетив региональный оргкомитет
02 апреля 2026, 19:15
Рамис Терегулов: «Предварительное голосование — это выбор сильных и ответственных»
Член общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» в Самарской области Рамис Терегулов подал документы для участия в предварительном... Политика
Депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия».
01 апреля 2026, 19:26
Денис Волков подал документы на предварительное голосование «Единой России»
Депутат Самарской Губернской Думы Денис Волков лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая... Политика
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
