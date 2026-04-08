Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов

На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской городской больницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.



Валерий Евгеньевич начал свой профессиональный путь в должности санитара в Самарской городской больнице №8. После окончания Самарского государственного медицинского университета в 1995 году начал работать в Самарской городской больнице №7 врачом-гинекологом. В 2010 году возглавил отделение гинекологии.



Его профессионализм, человечность и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег и пациентов.



Прощание с Валерием Евгеньевичем состоится 9 апреля 2026 года с 9:00 до 11:00 по адресу: ДПК «Победы октября», 7 линия, д.19.

Фото: минздрав СО