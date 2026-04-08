Всемирный День здоровья прошел на ж/д вокзале Самары

7 апреля на Центральном железнодорожном вокзале Самары прошла масштабная профилактическая акция «Маршрут здоровья», в которой приняли участие более 100 человек.
Мероприятие организовано министерством здравоохранения Самарской области совместно с клинической больницей "РЖД-Медицина" города Самара и Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.
В этот день пассажиры и сотрудники вокзала смогли:
- бесплатно проконсультироваться у врачей;
- пройти экспресс-диагностику;
- посетить интерактивные лекции о профилактике заболеваний.
На территории вокзала работали две зоны заботы о здоровье:
Лекторий «Академия здоровья»:
— Короткие интерактивные лекции по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ранней диагностике сахарного диабета, эндокринному здоровью, гигиене полости рта в дороге, сигналам ЖКТ и самоконтролю здоровья.
«Точка здоровья» (мобильный медицинский пост):
— Измерение давления и пульса.
— Определение уровня кислорода в крови.
— Антропометрия (рост, вес, ИМТ, окружность талии).
— Экспресс-анализ на глюкозу крови.
— Краткие консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога.
«Такие массовые акции играют чрезвычайно важную роль, потому что напоминают людям о важности здорового образа жизни и регулярных профилактических осмотров для своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития. Мы стараемся, чтобы наши лекции носили живой интерактивный характер и способствовали не только увеличению знаний, но и формированию реальных практических навыков здорового образа жизни», — отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.
Самые активные участники получили призы, персональные рекомендации и памятки по профилактике факторов риска развития заболеваний.