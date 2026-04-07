в Самарской области объявлена ракетная опасность

Во вторник, 7 апреля, в 22 часа 55 минут в Самарской области была введена ракетная опасность. Соответствующее оповещение жители получили через приложение МЧС России.

Губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере дал рекомендации по действиям. Тем, кто находится в здании, следует отойти от окон, зайти в помещение с несущими стенами и сесть на пол. Людям на улице нужно покинуть транспортное средство и найти ближайшее укрытие.

Жителей призвали соблюдать осторожность. При обнаружении в воздухе подозрительных объектов необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы, пишет ГТРК-Самара.