Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля

7 апреля в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч полуфинала «Путь регионов» FONBET Кубка России сезона 2025-2026 гг. На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «ЦСКА».

Для удобства болельщиков перед матчем с 17:00 до 19:00, а также после футбольного поединка с 21:00 до 22:00 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в течение дня перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 7, 22, 24 и 25.