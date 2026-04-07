«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами

«Единая Россия» продолжает системную работу по созданию комфортных условий для студентов по всей стране. По инициативе партии в ближайшее время будет отремонтировано 800 студенческих общежитий. Это предложение, уже получившее широкую поддержку на сайте естьрезультат.рф, станет одной из ключевых тем новой Народной программы. Сегодня в России насчитывается около 3,3 тысяч общежитий, где живут почти миллион человек. Благодаря действующей программе партии в 2022–2025 годах капитальный ремонт уже прошли 629 объектов, что улучшило быт 200 тысяч студентов.

Контроль за качеством работ «Единая Россия» осуществляет совместно с «Молодой Гвардией» и профсоюзными организациями. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры для маломобильных групп и студенческих семей — это предложение партии ранее поддержал Президент.

В Самарской области обучается свыше 56 тысяч студентов очной формы, при этом общежития есть лишь у половины из 23 вузов региона. Председатель профсоюзной организации студентов Самарского политеха, преподаватель и участник предварительного голосования «Единой России» Алексей Сатонин отметил, что вопрос комфортного проживания студентов требует комплексного подхода.

Член регполитсовета «Единой России», участник предварительного голосования партии, председатель профсоюзной организации студентов СамГТУАлексей Сатонин, уверен: «Студенческое общежитие — это не просто "общага", это родной дом для всех иногородних студентов. Создавать комфортные условия для учёбы надо. Мы в профсоюзах этот вопрос лоббируем, механизм непростой. В каждом вузе есть профсоюзная организация, и мы взаимодействуем и с администрацией, и с партией».

«Хотелось бы выстроить механизм взаимодействия, задаваясь не только вопросами благоустройства, а в целом — пребывания, проживания студентов, развития студенческих городков и центров. Нужно заниматься концептуально их развитием и наполняемостью», — подчеркнул Алексей Сатонин.

Руководитель регионального штаба МГЕР, член регполитсовета «Единой России» Антон Родионов напомнил, что задача провести капремонт общежитий до 2030 года поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области для контроля за реализацией этой программы уже созданы эффективные механизмы.

«Для контроля над реализацией программы капремонта студенческих общежитий мы создали рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и "Молодой Гвардии". На данный момент мы уже заключили 56 соглашений с вузами и ссузами региона о сотрудничестве и создании на их базе первичных объединений МГЕР. Эти "первички" будут на месте контролировать ход и сроки капремонта вместе с коллегами по партпроекту "Новая школа" и профкомами. Силами "Молодой Гвардии" будет осуществляться постоянный мониторинг условий проживания студентов в Самарской области», — прокомментировал Антон Родионов.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» дал Председатель партии Дмитрий Медведев. Программа будет состоять из двух блоков: стратегического (на десятилетия) и пятилетнего плана действий. В 2026 году в России планируется отремонтировать ещё 56 общежитий. Как подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев, это вклад в качество образования и будущее студентов, создание пространства, где хочется жить, учиться и создавать семьи.