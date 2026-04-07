Я нашел ошибку
Главные новости:
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций «АртМастерс Регионы».
Короткометражку «Теплеет» из Самарской области представили в финале чемпионата «АртМастерс» в Москве
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
«Лучший по профессии»: в регионе начался прием заявок по пяти номинациям Всероссийского конкурса 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Единая Россия» инициировала ремонт 800 студенческих общежитий: Самара включается в работу над новыми стандартами

156
Предложение о масштабном обновлении инфраструктуры для студентов войдет в новую Народную программу партии. На форуме в Ростовской области эту инициативу поддержали эксперты и молодые активисты. В Самарской области, где насчитывается более 95 тысяч студентов, к контролю за реализацией проектов уже приступили депутаты, профсоюзы и «Молодая Гвардия».
 

«Единая Россия» продолжает системную работу по созданию комфортных условий для студентов по всей стране. По инициативе партии в ближайшее время будет отремонтировано 800 студенческих общежитий. Это предложение, уже получившее широкую поддержку на сайте естьрезультат.рф, станет одной из ключевых тем новой Народной программы. Сегодня в России насчитывается около 3,3 тысяч общежитий, где живут почти миллион человек. Благодаря действующей программе партии в 2022–2025 годах капитальный ремонт уже прошли 629 объектов, что улучшило быт 200 тысяч студентов.

Контроль за качеством работ «Единая Россия» осуществляет совместно с «Молодой Гвардией» и профсоюзными организациями. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры для маломобильных групп и студенческих семей — это предложение партии ранее поддержал Президент.

В Самарской области обучается свыше 56 тысяч студентов очной формы, при этом общежития есть лишь у половины из 23 вузов региона. Председатель профсоюзной организации студентов Самарского политеха, преподаватель и участник предварительного голосования «Единой России» Алексей Сатонин отметил, что вопрос комфортного проживания студентов требует комплексного подхода.

Член регполитсовета «Единой России», участник предварительного голосования партии, председатель профсоюзной организации студентов СамГТУАлексей Сатонин,  уверен: «Студенческое общежитие — это не просто "общага", это родной дом для всех иногородних студентов. Создавать комфортные условия для учёбы надо. Мы в профсоюзах этот вопрос лоббируем, механизм непростой. В каждом вузе есть профсоюзная организация, и мы взаимодействуем и с администрацией, и с партией».

«Хотелось бы выстроить механизм взаимодействия, задаваясь не только вопросами благоустройства, а в целом — пребывания, проживания студентов, развития студенческих городков и центров. Нужно заниматься концептуально их развитием и наполняемостью», — подчеркнул Алексей Сатонин.

Руководитель регионального штаба МГЕР, член регполитсовета «Единой России» Антон Родионов напомнил, что задача провести капремонт общежитий до 2030 года поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области для контроля за реализацией этой программы уже созданы эффективные механизмы.

«Для контроля над реализацией программы капремонта студенческих общежитий мы создали рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и "Молодой Гвардии". На данный момент мы уже заключили 56 соглашений с вузами и ссузами региона о сотрудничестве и создании на их базе первичных объединений МГЕР. Эти "первички" будут на месте контролировать ход и сроки капремонта вместе с коллегами по партпроекту "Новая школа" и профкомами. Силами "Молодой Гвардии" будет осуществляться постоянный мониторинг условий проживания студентов в Самарской области», — прокомментировал Антон Родионов.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» дал Председатель партии Дмитрий Медведев. Программа будет состоять из двух блоков: стратегического (на десятилетия) и пятилетнего плана действий. В 2026 году в России планируется отремонтировать ещё 56 общежитий. Как подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев, это вклад в качество образования и будущее студентов, создание пространства, где хочется жить, учиться и создавать семьи.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
