Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы

Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы

В преддверии Дня космонавтики и 65-летия первого полёта человека в космос в музей «Самара Космическая» пришли воспитанники секций борьбы и самбо. Организовал экскурсию для юных спортсменов координатор партийного проекта «Выбор сильных» в регионе, депутат Самарской Губернской Думы, президент областной Федерации спортивной борьбы Александр Живайкин

«Каждый уважающий себя мальчишка в моём детстве хотел стать космонавтом, — поделился депутат. — Я сам делал ракету из картонных коробок и мечтал о космосе. В честь Недели космоса решил подарить ребятам частичку этой мечты».

Ребята слушали экскурсовода с неподдельным интересом, буквально «прилипали» к экспонатам и засыпали вопросами. Они узнали, что по расчётам Юрий Гагарин должен был приземлиться именно в Самарской области, но оказался в Саратовской. Однако после посадки его всё же привезли в Самару — на обкомовскую дачу (сегодня там резиденция губернатора). Именно здесь самарские мастера за считаные часы сшили Гагарину тот самый парадный костюм, в котором он докладывал Хрущёву.

Самару по праву называют «космической кузницей страны». На предприятиях «Прогресс», ОДК-«Кузнецов», «Авиакор» создают ракетные двигатели и носители, которые выводят мечты человечества на орбиту, напомнил Живайкин.

Воспитывать чемпионов нужно не только на тренировках. Важно развивать их духовно и интеллектуально, уверены активисты проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

 

