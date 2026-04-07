В России предложили развернуть сток сибирских рек в южные регионы и Крым

В России вновь заговорили о грандиозном советском проекте, который три десятилетия считался закрытым из-за экологических рисков. Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов предложил рассмотреть возможность переброски стока сибирских рек в южные регионы страны, Центральную Азию и Крым. По мнению ученого, водный дефицит в этих районах достиг критической отметки, и старые решения вновь обретают актуальность.

В интервью РИА Новости Михаил Болгов пояснил, что запрос на дополнительные водные ресурсы поступает как от российских промышленников и аграриев, так и от соседних государств. Особую озабоченность вызывают прогнозы для Средней Азии: согласно расчетам, страны региона в ближайшей перспективе могут полностью исчерпать собственные запасы воды, что вынудит их обратиться за помощью к России. Однако проблемы существуют и внутри самой страны.

«Кроме этого, у нас есть новые территории, на которых водных ресурсов не хватает, с Украины поступает мало воды. Крым, который остался практически без воды, находится на голодном водном пайке», — отметил Болгов. По его словам, наиболее рациональным решением в сложившейся ситуации стала бы переброска стока из более водообильных регионов, где запасы пресной воды существенно превышают текущие потребности.

Идея, озвученная ученым, не нова. В Советском Союзе с 1968 года активно проектировался масштабный проект по переброске части стока сибирских рек, таких как Обь и Иртыш, в засушливые республики Средней Азии. Однако в 1986 году работа была свернута после проведения масштабной экологической экспертизы. Ученые и общественность выступили с резкими протестами, предупреждая о необратимых последствиях для вечной мерзлоты, климата северных территорий и экосистемы Карского моря. Именно эти риски на десятилетия похоронили идею «поворота рек».

Примечательно, что еще год назад Михаил Болгов высказывался более сдержанно. В прошлом году он отмечал, что в России в целом достаточно запасов питьевой воды, пополняемых еще с советских времен, а возможные проблемы носят локальный характер. Тогда он утверждал, что существующих ресурсов достаточно для быстрого решения дефицита без применения столь радикальных мер. Реализация подобной инициативы потребует не только многомиллиардных вложений, но и нового витка научных дискуссий о цене, которую природа может заплатить за воду для южных регионов.