В Самаре состоялся финал олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Транспорт»

На базе Приволжского государственного университета путей сообщения прошел заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по направлению «Транспорт». Самара стала одной из девяти площадок финала – наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском, Омском, Ростовом-на-Дону и Хабаровском.

Студенты бакалавриата и магистратуры из Самарской области и других регионов продемонстрировали навыки решения реальных производственных задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты транспортной отрасли. Задания для участников были разработаны с учетом актуальных запросов транспортного комплекса: бакалавры строили оптимальные графики увязки пассажирских поездов, рассчитывали технологические параметры вокзальных комплексов и определяли экономию в составах за счет грамотного планирования. Магистранты решали комплексные логистические кейсы с формированием маршрутов мультимодальных перевозок и созданием дашбордов для принятия решений. Всего задания заключительного этапа выполнили 199 человек.

«Олимпиада «Я – профессионал» дает студентам из Самарской области возможность проверить свои силы в реальном деле. На финале по направлению «Транспорт» участники рассчитывали графики поездов, оценивали сроки и риски перевозок, работали с реальными данными. Все это помогает пополнить портфолио практическими кейсами и установить контакты с потенциальными работодателями», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

В числе партнеров и спикеров финала выступили представители отрасли. Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «Российские железные дороги» Александр Збарский отметил: «Для транспортной отрасли важно своевременно выявлять талантливых специалистов. Олимпиада дает студентам возможность не только продемонстрировать знания, но и познакомиться с реальными задачами отрасли. Мы заинтересованы в таких молодых специалистах и готовы поддерживать их профессиональное развитие».

Участие в олимпиаде открывает перед студентами широкие карьерные перспективы: дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих транспортных вузов, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей. Партнеры олимпиады предоставляют финалистам возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Фото: «Россия – страна возможностей»