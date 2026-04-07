В Самаре состоялся финал олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Транспорт»

Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В Самаре состоялся финал олимпиады «Я – профессионал» по направлению «Транспорт»

На базе Приволжского государственного университета путей сообщения прошел заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по направлению «Транспорт».

На базе Приволжского государственного университета путей сообщения прошел заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» по направлению «Транспорт». Самара стала одной из девяти площадок финала – наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском, Омском, Ростовом-на-Дону и Хабаровском.

Студенты бакалавриата и магистратуры из Самарской области и других регионов продемонстрировали навыки решения реальных производственных задач, с которыми ежедневно сталкиваются специалисты транспортной отрасли. Задания для участников были разработаны с учетом актуальных запросов транспортного комплекса: бакалавры строили оптимальные графики увязки пассажирских поездов, рассчитывали технологические параметры вокзальных комплексов и определяли экономию в составах за счет грамотного планирования. Магистранты решали комплексные логистические кейсы с формированием маршрутов мультимодальных перевозок и созданием дашбордов для принятия решений. Всего задания заключительного этапа выполнили 199 человек.

«Олимпиада «Я – профессионал» дает студентам из Самарской области возможность проверить свои силы в реальном деле. На финале по направлению «Транспорт» участники рассчитывали графики поездов, оценивали сроки и риски перевозок, работали с реальными данными. Все это помогает пополнить портфолио практическими кейсами и установить контакты с потенциальными работодателями», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

В числе партнеров и спикеров финала выступили представители отрасли. Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «Российские железные дороги» Александр Збарский отметил: «Для транспортной отрасли важно своевременно выявлять талантливых специалистов. Олимпиада дает студентам возможность не только продемонстрировать знания, но и познакомиться с реальными задачами отрасли. Мы заинтересованы в таких молодых специалистах и готовы поддерживать их профессиональное развитие».

Участие в олимпиаде открывает перед студентами широкие карьерные перспективы: дипломанты получают льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих транспортных вузов, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей. Партнеры олимпиады предоставляют финалистам возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

 

Фото:  «Россия – страна возможностей»

Новости по теме
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
07 апреля 2026, 16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка... Политика
20
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
07 апреля 2026, 16:48
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в... Общество
21
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
07 апреля 2026, 16:39
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера». Общество
39
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
107
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
257
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
224
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
263
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
260
Весь список