ООО «Газпром трансгаз Самара» - обладатель Почетного штандарта главы города по итогам работы в 2025 году

22 мая в Самаре подвели итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара».  Почетный штандарт главы города вручен лидеру промышленности по итогам работы в 2025 году — им стала компания ООО «Газпром трансгаз Самара».
Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым.
В Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова стартовал командный чемпионат России по мотогонкам на гаревой дорожке сезона 2026 года.
22 мая в Самаре состоялорсь торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кадрового работника.
В пятницу, 22 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан.
УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность участника преступной группы, причастного к организации деятельности абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций, предназначенных для совершения звонков с т
 Температура воздуха 23 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
II Открытая международная олимпиада школьников по биологии (OIBO) проходила на федеральной территории «Сириус» с 15 по 22 мая. 
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
22 мая в Самаре подвели итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара».  Почетный штандарт главы города вручен лидеру промышленности по итогам работы в 2025 году — им стала компания ООО «Газпром трансгаз Самара». Награду генеральному директору предприятия Владимиру Субботину вручил глава города Иван Носков, по инициативе которого, напомним, был учрежден конкурс.

«Промышленный комплекс существует в режиме внешнего давления. Работать в таких условиях сложно, но именно в это время проявляется характер. Предприятия Самары не сломили санкции — они сделали их сильнее, открыли новые возможности для расширения производства, новые рынки. И все они сегодня вошли в историю города как первые претенденты на штандарт и первые победители. Поздравляю коллективы, ветеранов, молодежь, которая только начинает свой трудовой путь. От себя гарантирую поддержку промышленному комплексу со стороны города. Считаю, что мы должны стать партнерами во благо будущего Самары», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Заявки на получение Почетного штандарта подали 26 предприятий, работающих в разных отраслях промышленности. Наибольшее количество заявок поступило в номинацию «Машиностроительный комплекс». За первое место в ней награжден ЗАО «Нефтефлот», за второе — АО «Авиакор – авиационный завод», а за третье — ООО «Самараавтожгут». Также конкурс проводился по следующим направлениям: нефтегазовая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, металлургический, строительный, лесопромышленный, химико-фармацевтический, научно-исследовательский комплексы, производство строительных и нерудных материалов, резиновых и пластмассовых изделий, инфраструктурный комплекс, пищевая промышленность. Награды руководителям предприятий-победителей вручили заместители главы города Самары.

Обладатель Почетного штандарта главы города, компания ООО «Газпром трансгаз Самара», является одним из старейших газотранспортных предприятий ПАО «Газпром». Оно было образовано в 1943 году для эксплуатации первого в СССР магистрального газопровода «Бугуруслан – Куйбышев». Сегодня объем ежегодной транспортировки газа ООО «Газпром трансгаз Самара» составляет более 85 миллиардов кубометров. В эксплуатации у предприятия находятся 4450 км газопроводов и газопроводов-отводов.

«Благодарю за высокую оценку результатов работы нашего предприятия в рамках конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара» и отдельно главу города Ивана Николаевича Носкова за инициативу и возобновление одной из лучших традиций. «Газпром трансгаз Самара» вот уже 83 года работает на территории Самарской области. Это старейшее газотранспортное предприятие России, и все это время мы работаем на благо города, региона и всей страны», – сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин.

Также ООО «Газпром трансгаз Самара» стал победителем в номинациях «Комплекс нефтегазовой промышленности» и «Строительный комплекс». Почетный штандарт главы города Самары останется у предприятия-победителя на постоянное хранение.

По итогам работы конкурсной комиссии предприятиями-лидерами по номинациям стали:

- «Комплекс нефтегазовой промышленности»: ООО «Газпром трансгаз Самара»; АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (2 место), АО «Транснефть-Приволга» (3 место);

- «Химико-фармацевтический комплекс»: ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий»;

- «Комплекс производства резиновых и пластмассовых изделий»: АО «Автомобильные системы и технологии/СКК»; «Самарский Завод Полимерных Изделий» (2 место);

- «Машиностроительный комплекс»: ЗАО «Нефтефлот»; АО «Авиакор – авиационный завод» (2 место), ООО «Самараавтожгут» (3 место);

- «Оборонно-промышленный комплекс»: АО «Авиакор – авиационный завод»; АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» (2 место), ПАО «Завод им. А.М. Тарасова» (3 место);

- «Строительный комплекс»: ООО «Газпром трансгаз Самара»; АО «СМАРТС» (2 место);

- «Комплекс производства строительных и нерудных материалов»: АО «Мягкая кровля»;

- «Лесопромышленный комплекс»: ООО «Европринт»;

- «Комплекс пищевой промышленности»: ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»; ООО фирма «Нектар» (2 место), ООО «ЭкоСфера» (3 место);

- «Металлургический комплекс»: АО «Самарский металлургический завод»; АО «Завод Продмаш» (2 место), АО «Самарский резервуарный завод» (3 место);

- «Научно-исследовательский комплекс»: АО «Научно-исследовательский институт «Экран»; АО «СМАРТС» (2 место);

- «Инфраструктурный комплекс»: ООО «Континент-Кулинария»; ЗАО «Чистая вода» (2 место), АО «Самарская сетевая компания» (3 место).

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

