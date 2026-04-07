В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием

Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.

С приветственным словом к участникам обратился ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

«Данное мероприятие — крайне важное как для нашего университета, так и для системы здравоохранения, и для всей остеопатической службы. Здесь мы подводим итоги работы в области остеопатии, связанной с научной, медицинской и образовательной тематикой. Хочу еще раз подчеркнуть, что СамГМУ двигается в направлении развития остеопатии. Мы сейчас работаем в рамках профпереподготовки, ординатуры, готовимся к запуску специалитета. Еще один важный шаг — мы взяли остеопатию в Клиники, то есть, помимо образования, перешли еще и в медицинскую сферу. Хочу поблагодарить Дмитрия Евгеньевича Мохова, который нашел возможность с командой приехать к нам сегодня», — отметил ректор.

От лица министерства здравоохранения Самарской области участников поприветствовал исполняющий обязанности руководителя департамента организации медицинской помощи населению Илья Сиротко.

«Как врач-терапевт, хочу отметить, что действительно, хотя остеопатия - молодая наука (ей чуть более 140 лет), она должна найти свое отражение именно в раннем лечении пациентов. Потому что именно на ранних этапах взаимодействие костно-мышечной системы, функционирование внутренних органов и центральной нервной системы может обеспечить длительную ремиссию заболевания», — отметил Илья Сиротко.

Свои доклады на конференции представили главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ, д.м.н., профессор Дмитрий Мохов (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Екатерина Мохова (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор Владимир Фролов (Москва), к.м.н., доцент Игорь Аптекарь (Тюмень), заведующий кафедрой терапевтической стоматологии с курсом остеопатии СамГМУ, главный внештатный специалист по остеопатии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор Михаил Постников и другие.

«Сегодня мы понимаем, что человеческий организм — это единое целое. Если в прежние годы медицина рассматривала человека через призму отдельных специальностей, то сейчас мы понимаем, что здоровье вырабатывается не в локальном регионе, а вообще в человеке. Поэтому когда собираются врачи разных специальностей, они лучше понимают, как им взаимодействовать для того, чтобы качественно помогать нашим пациентам», — подчеркнул Дмитрий Мохов.

Михаил Постников отметил, что мероприятие значимо как для Самары, так и для всей России.

«Отмечу, что уже второй год в СамГМУ мы преподаем ординаторам остеопатию, в этом году будет первый выпуск. Второй год мы проводим аккредитацию по специальности «остеопатия». С сентября этого года мы будем набирать слушателей на профессиональную переподготовку. Думаю, через 2–3 года СамГМУ уже будет принимать первых студентов в специалитет», — говорит Михаил Постников.

