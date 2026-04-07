В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием

Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина, а также в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». 
«Сад памяти»: Самарская область присоединилась к Международной акции 
В Самаре проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
В САТОБ продолжается Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера»
7 апреля участники авиационного перелета, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос, посетили самарское предприятие ОДК-Кузнецов.
ОДК-Кузнецов посетили участники авиаперелета по гагаринским местам 
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (18+).
В «ЗИМ Галерее» начнет работу выставка «Мой ребенок может так же»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В СамГМУ состоялась Всероссийская конференция по остеопатии с международным участием

Всероссийская научно-практическая конференция по остеопатии с международным участием «Интегративные и междисциплинарные подходы в сохранении здоровья» собрала ведущих специалистов из разных городов России.

С приветственным словом к участникам обратился ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

«Данное мероприятие — крайне важное как для нашего университета, так и для системы здравоохранения, и для всей остеопатической службы. Здесь мы подводим итоги работы в области остеопатии, связанной с научной, медицинской и образовательной тематикой. Хочу еще раз подчеркнуть, что СамГМУ двигается в направлении развития остеопатии. Мы сейчас работаем в рамках профпереподготовки, ординатуры, готовимся к запуску специалитета. Еще один важный шаг — мы взяли остеопатию в Клиники, то есть, помимо образования, перешли еще и в медицинскую сферу. Хочу поблагодарить Дмитрия Евгеньевича Мохова, который нашел возможность с командой приехать к нам сегодня», — отметил ректор.

От лица министерства здравоохранения Самарской области участников поприветствовал исполняющий обязанности руководителя департамента организации медицинской помощи населению Илья Сиротко.

«Как врач-терапевт, хочу отметить, что действительно, хотя остеопатия - молодая наука (ей чуть более 140 лет), она должна найти свое отражение именно в раннем лечении пациентов. Потому что именно на ранних этапах взаимодействие костно-мышечной системы, функционирование внутренних органов и центральной нервной системы может обеспечить длительную ремиссию заболевания», — отметил Илья Сиротко.

Свои доклады на конференции представили главный внештатный специалист по остеопатии Минздрава РФ, д.м.н., профессор Дмитрий Мохов (Санкт-Петербург), к.м.н., доцент Екатерина Мохова (Санкт-Петербург), д.м.н., профессор Владимир Фролов (Москва), к.м.н., доцент Игорь Аптекарь (Тюмень), заведующий кафедрой терапевтической стоматологии с курсом остеопатии СамГМУ, главный внештатный специалист по остеопатии министерства здравоохранения Самарской области, д.м.н., профессор Михаил Постников и другие.

«Сегодня мы понимаем, что человеческий организм — это единое целое. Если в прежние годы медицина рассматривала человека через призму отдельных специальностей, то сейчас мы понимаем, что здоровье вырабатывается не в локальном регионе, а вообще в человеке. Поэтому когда собираются врачи разных специальностей, они лучше понимают, как им взаимодействовать для того, чтобы качественно помогать нашим пациентам», — подчеркнул Дмитрий Мохов.

Михаил Постников отметил, что мероприятие значимо как для Самары, так и для всей России.

«Отмечу, что уже второй год в СамГМУ мы преподаем ординаторам остеопатию, в этом году будет первый выпуск. Второй год мы проводим аккредитацию по специальности «остеопатия». С сентября этого года мы будем набирать слушателей на профессиональную переподготовку. Думаю, через 2–3 года СамГМУ уже будет принимать первых студентов в специалитет», — говорит Михаил Постников.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
07 апреля 2026, 14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье. Здравоохранение
208
Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья!
06 апреля 2026, 14:55
Самарская область принимает участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»
Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья! Общество
652
3 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в рамках социального партнерства на территории ТЦ «Мега Самара» состоялся «Фестиваль здоровья». 
06 апреля 2026, 14:39
В «Фестивале здоровья» приняли участие более 800 жителей губернии
3 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в рамках социального партнерства на территории ТЦ «Мега Самара» состоялся «Фестиваль здоровья».  Общество
598
Заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков рассказал, из чего складывается здоровье.
7 апреля 2026  14:33
Специалист минздрава СО дал 5 простых советов для долгой и активной жизни 
221
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 работает семейная пара врачей – торакальный хирург Егор Чернецов и его супруга акушер-гинеколог Мария.
7 апреля 2026  14:26
Семейная пара молодых врачей получила служебную квартиру в Тольятти
202
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
7 апреля 2026  09:18
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
296
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
1758
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1475
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
4 апреля 2026  12:17
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
1344
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
2 апреля 2026  18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
1268
В Богатовском районе продолжается модернизация объектов здравоохранения.
2 апреля 2026  14:20
Сергей Вдовенко посетили ФАП в посёлке Центральный и поликлинику.
1359
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
2 апреля 2026  13:59
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
1236
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
107
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
257
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
224
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
263
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
260
Весь список