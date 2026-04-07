В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи

Гражданам России бесплатно по полису ОМС смогут оказать три вида высокотехнологичной медпомощи с использованием персонифицированных методов лечения; среди них - противоопухолевая терапия персонализированной мРНК-вакциной, сказано в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента", - гласит один из пунктов содержащегося в документе перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ФФОМС.

Помимо этого, в перечень включены: противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной, а также Т-клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T, отмечается в документе, пишет Интерфакс.