С 6 по 18 апреля жители Самары смогут обменять мелочь на банкноты
МТС накрыла сетью 4G исторические села Кошкинского района
63% самарцев считают, что часть своего рабочего времени тратят на бесполезные обязанности
Самара - в десятке направлений, где цены на майские праздники выросли сильнее всего
Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграют с московским ЦСКА 7 апреля
в самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Жители ПФО больше доверяют компаниям, о работе в которых рассказывают сами сотрудники
В программу ОМС включили три вида высокотехнологичной медпомощи
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Гражданам России бесплатно по полису ОМС смогут оказать три вида высокотехнологичной медпомощи с использованием персонифицированных методов лечения; среди них - противоопухолевая терапия персонализированной мРНК-вакциной, сказано в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли пациента", - гласит один из пунктов содержащегося в документе перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ФФОМС.

Помимо этого, в перечень включены: противоопухолевая лекарственная терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной, а также Т-клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T, отмечается в документе, пишет Интерфакс. 

Здравоохранение
7 апреля 2026  09:18
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
5 апреля 2026  16:55
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
1707
Специалисты Перинатального центра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина на протяжении нескольких месяцев выхаживали недоношенного малыша.
4 апреля 2026  20:35
Самарские врачи спасли  недоношенную малышку с экстремально низкой массой тела
1429
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
4 апреля 2026  12:17
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
1296
И.о. министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко ознакомился с работой нового корпуса Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой и оценил качество выполненных работ.
2 апреля 2026  18:19
В Самаре открыт единственный в ПФО передовой реанимационно-операционный модуль
1231
В Богатовском районе продолжается модернизация объектов здравоохранения.
2 апреля 2026  14:20
Сергей Вдовенко посетили ФАП в посёлке Центральный и поликлинику.
1315
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
2 апреля 2026  13:59
В Клиниках СамГМУ за прошедший год 135 пациентов спасли от ампутации нижних конечностей
1194
Фестиваль здоровья пройдет в Самаре
2 апреля 2026  13:51
Фестиваль здоровья пройдет в Самаре
1111
Подергивания век и конечностей в некоторых случаях могут указывать на развитие опасных болезней, рассказала  ведущий специалист сети клиник «Семейная» Диана Хоконова
1 апреля 2026  21:15
Невролог рассказала о скрытой за подергиванием век опасности
1493
Заведующая женской консультацией Новокуйбышевской горбольницы Мария Видяхина пассказала, что в процессе грудного вскармливания устанавливается эмоциональный контакт мамы с новорождённым.
1 апреля 2026  17:27
Врач рассказала о питании в период грудного вскармливания
1465
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2472
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
1003
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
720
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
661
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1286
