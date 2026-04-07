Самарец удерживал в машине молодого человека с целью «проведения беседы»

Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя моральный вред в пользу молодого человека, которого он удерживал в машине с целью «проведения беседы».

Житель Самарской области, двигаясь на своем автомобиле, заметил на обочине молодого человека, который, как ему показалось, совершал противоправные действия. Мужчина решил, не сообщать в правоохранительные органы, а самостоятельно «провести с ним беседу». Заставив парня сесть в его автомобиль, мужчина переместился вместе с ним в другое место. При этом молодого человека в автомобиле он удерживал против его воли, заблокировав двери.

Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя региона виновным в совершении преступления по ст. 126 «Похищение человека». Помимо назначения наказания в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев, суд обязал его также выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должника постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах, а также об обращении взыскания на получаемую им заработную плату.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.