Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец удерживал в машине молодого человека с целью «проведения беседы»

195
Самарец удерживал в машине молодого человека с целью «проведения беседы»

Судебные приставы Самарской области взыскали с местного жителя моральный вред в пользу молодого человека, которого он удерживал в машине с целью «проведения беседы».  

Житель Самарской области, двигаясь на своем автомобиле, заметил на обочине молодого человека, который, как ему показалось, совершал противоправные действия. Мужчина решил, не сообщать в правоохранительные органы, а самостоятельно «провести с ним беседу». Заставив парня сесть в его автомобиль, мужчина переместился вместе с ним в другое место. При этом молодого человека в автомобиле он удерживал против его воли, заблокировав двери.  

Рассмотрев материалы дела, суд признал жителя региона виновным в совершении преступления по ст. 126 «Похищение человека». Помимо назначения наказания в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев, суд обязал его также выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должника постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны, об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах, а также об обращении взыскания на получаемую им заработную плату.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме.

 

Теги: Судебные приставы

