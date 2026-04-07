Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский ОМОН «Смерч» (на транспорте) отмечает день образования отряда
«Альфа-Мобайл» на сети Билайна охватил 70% населения за 10 месяцев
Мошенники хотели получить от жительницы Самары 2 млн рублей
В Самаре пройдёт показ оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Звездам спорта - о звездах: юные самарские борцы побывали в музее «космической» столицы
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
В Самарской области в Волжском районе за сутки два водителя съехали в кювет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре доля панельных новостроек снизилась до 4,4%

139
По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на март 2026 года панельное домостроение занимает минимальную долю на рынке новостроек Самары и Самарской области и продолжает уступать другим технологиям.

На текущий момент доля панельного строительства составляет 4,4% от общего объема возводимой площади. Это один из самых низких показателей среди всех технологий, представленных на рынке региона.

Для сравнения, монолитно-кирпичная технология формирует 68,5% всей площади строительства, а кирпичная занимает 23,8%. Таким образом, на два этих формата приходится более 90% рынка, тогда как панельное домостроение оказалось на периферии предложения.

Дополнительное представление о структуре рынка дает распределение по количеству домов. Панель занимает 5,7% от общего числа объектов, что также подтверждает ее ограниченное присутствие. При этом монолитные дома без кирпичной составляющей формируют 7,1% по количеству, а блочные технологии занимают 4,3%.

Снижение доли панельного строительства связано с изменением структуры предложения. Основной объем новых проектов реализуется в форматах, позволяющих возводить более масштабные жилые комплексы. Это приводит к перераспределению долей в пользу технологий, ориентированных на крупные проекты.

В результате панельное домостроение сохраняет лишь точечное присутствие и не оказывает существенного влияния на общий объем предложения на рынке новостроек Самары и Самарской области.

«Панельное строительство сегодня занимает минимальную долю на рынке новостроек Самары. Основной объем формируют монолитно-кирпичные и кирпичные проекты, тогда как панель представлена ограниченным числом объектов и не влияет на общую структуру предложения», — отмечает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Структура новостроек Самары и Самарской области по технологиям строительства, март 2026 года

Технология строительства

Доля по площади

Доля по количеству домов

Монолитно-кирпичная

68,5%

40,0%

Кирпичная

23,8%

42,8%

Панельная

4,4%

5,7%

Монолитная

2,5%

7,1%

Блочная

0,8%

4,3%

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
