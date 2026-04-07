В Самаре доля панельных новостроек снизилась до 4,4%

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на март 2026 года панельное домостроение занимает минимальную долю на рынке новостроек Самары и Самарской области и продолжает уступать другим технологиям.
На текущий момент доля панельного строительства составляет 4,4% от общего объема возводимой площади. Это один из самых низких показателей среди всех технологий, представленных на рынке региона.
Для сравнения, монолитно-кирпичная технология формирует 68,5% всей площади строительства, а кирпичная занимает 23,8%. Таким образом, на два этих формата приходится более 90% рынка, тогда как панельное домостроение оказалось на периферии предложения.
Дополнительное представление о структуре рынка дает распределение по количеству домов. Панель занимает 5,7% от общего числа объектов, что также подтверждает ее ограниченное присутствие. При этом монолитные дома без кирпичной составляющей формируют 7,1% по количеству, а блочные технологии занимают 4,3%.
Снижение доли панельного строительства связано с изменением структуры предложения. Основной объем новых проектов реализуется в форматах, позволяющих возводить более масштабные жилые комплексы. Это приводит к перераспределению долей в пользу технологий, ориентированных на крупные проекты.
В результате панельное домостроение сохраняет лишь точечное присутствие и не оказывает существенного влияния на общий объем предложения на рынке новостроек Самары и Самарской области.
«Панельное строительство сегодня занимает минимальную долю на рынке новостроек Самары. Основной объем формируют монолитно-кирпичные и кирпичные проекты, тогда как панель представлена ограниченным числом объектов и не влияет на общую структуру предложения», — отмечает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».
Структура новостроек Самары и Самарской области по технологиям строительства, март 2026 года
|
Технология строительства
|
Доля по площади
|
Доля по количеству домов
|
Монолитно-кирпичная
|
68,5%
|
40,0%
|
Кирпичная
|
23,8%
|
42,8%
|
Панельная
|
4,4%
|
5,7%
|
Монолитная
|
2,5%
|
7,1%
|
Блочная
|
0,8%
|
4,3%