ПМЭФ-2026: Самарская область налаживает международные связи

На полях Петербургского международного экономического форума продолжает работу делегация Самарской области. В пятницу, 5 июня, состоялся ряд встреч с представителями иностранных государств. Стенд Самарской области посетили представители Китая, Руанды, Катара, Доминиканы, Объединенных Арабских Эмиратов и др.

Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел переговоры с генеральным директором китайской инвестиционной компании China Chengtong International Investment г-ном Лю Хуэйем. Предметом диалога стал инвестиционный, торгово-экономический и туристический потенциал Самарской области. Стороны проговорили перспективные направления развития сотрудничества. Речь, в частности, шла об обмене информацией о деятельности самарских и китайских компаний, продвижении самарских компаний на рынке Китая и привлечении китайских партнеров к реализации совместных инвестиционных проектов на территории Самарской области.

«Мы хотим, чтобы самарские производители расширили свое присутствие на китайском рынке. Мы также хотим, чтобы промышленные китайские компании находили свое место и инвестировали в Самарскую область. Кроме того, мы рассматриваем портовые инвестиции. Также мы обсудили возможность с помощью блогеров расширить продажи самарских продуктов на китайском рынке. Наша компания является председательствующей компанией союза китайских предпринимателей в России. Мы, конечно, хотим, чтобы как можно больше китайских компаний начали сотрудничать с Самарской областью. Суть бизнеса заключается в том, чтобы все стороны получили взаимовыгодное сотрудничество, в том числе общество и государство», — отметил г-н Лю Хуэй.

Стенд Самарской области посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в Российской Федерации г-н Джозеф Нзабамвита и министр спорт Республики Руанда г-жа Нелли Муказайире.

В ходе встречи стороны обсудили потенциал региона в сфере спорта, здравоохранения и образования, а также договорились развивать сотрудничество в фармацевтической отрасли, спортивной медицине, поставке на рынок Руанды модульной спортивной инфраструктуры и привлечении студентов Руанды к участию в образовательных программах вузов Самарской области.

«Сегодня день насыщен именно международной повесткой – регион расширяет и укрепляет связи с дружественными странами. На нашем стенде работала министр спорта Республики Руанда. Кроме того, встречались с представителями крупной китайской корпорации, которая работает в сфере логистики, а также обеспечивает мост между инвесторами Китая и российскими регионами для реализации крупных, в том числе инфраструктурных проектов», — отметил Павел Финк.

Состоялась встреча с г-ном Салемом Аль-Наими, первым секретарем Посольства Катара в России. В ходе новой встречи официальный гость стенда региона и Павел Финк обсудили вопрос привлечения партнеров из Катара к реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе на территории особой экономической зоны «Тольятти», а также в портово-логистической сфере.

Стенд Самарской области также посетил Посол Доминиканы в России. Он уже посещал регион в сентябре 2025 года и в ходе новой встрече на полях ПМЭФ стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере науки и образования, туризма и расширении торговых поставок.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области