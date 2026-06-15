Самарские пляжи преображаются на глазах

Золотистый свежий песок уже завезли на пляж в Загородном парке. А на первой очереди набережной специалисты активно устанавливают пляжное оборудование, чтобы наш отдых был максимально комфортным.

Вода прогрелась до +19,5°C (уровень — 28,32 мБс). Но давайте наберемся терпения: купаться начнем только после того, как Роспотребнадзор выдаст санитарно-эпидемиологическое заключение.

И не забывайте про осторожность на берегу! Там сейчас шумит спецтехника, поэтому держитесь от рабочих зон на безопасном расстоянии.