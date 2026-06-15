В самарском аэропорту Курумоч 15 июня задержали 13 рейсов на прилет и вылет

Сразу несколько рейсов задерживаются на прилет и вылет в самарском аэропорту Курумоч 15 июня. По данным онлайн-табло воздушной гавани, задерживается вылет самолетов из Самары в Ташкент, Сочи и Санкт-Петербург. Задержки составляют 2-3 часа, пишет Самара-КП.

А вот на прилет задерживаются куда больше рейсов. Позже расписания вылетят самолеты в Самару из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Сочи, Санкт-Петербурга, Краснодара – всего 10 рейсов.

При этом воздушное пространство в Самарской области не закрыто. Вероятно, задержки в расписании связаны с ограничениями в работе аэропортов в других городах страны, которые фиксировались ночью и утром 15 июня.