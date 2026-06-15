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Сотрудники УФНС России по Самарской области освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»

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Сотрудники УФНС России по Самарской области освоили навыки оказания первой помощи по программе «Стоп кровь»

В Управлении Федеральной налоговой службы по Самарской области прошло обучение навыкам оказания первой помощи. Сотрудники ведомства освоили критически важные алгоритмы действий при несчастных случаях и нештатных ситуациях на рабочем месте и в быту.

Обучение провела инструктор-доброволец Центра тактической подготовки «Архангел» и координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Занятие прошло по программе «СТОП КРОВЬ» в рамках проекта «Культура безопасности НФ». «СТОП КРОВЬ» - проект, направленный на обучение и подготовку военнослужащих, а также волонтеров, выезжающих в зону проведения СВО, навыкам первой помощи с элементами тактической медицины.

В ходе интенсива участники:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета;

● Изучили способы остановки кровотечения в смежных зонах с помощью давящего элемента;

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения для поддержания проходимости дыхательных путей.

«Умение оказать первую помощь в критической ситуации - это не просто навык, а необходимость для каждого человека, особенно для государственного служащего. Мы живем в эпоху, когда простой офисный сотрудник может стать свидетелем трагедии на улице или в транспорте. Наша задача оказать помощь тем, кто нас окружает, ведь когда-то она может потребоваться и нам», - отметила инструктор-доброволец ЦТП «Архангел» Ирина Каштанова.

Инициатором проведения обучения выступил руководитель добровольческой группы «СВОихНеБросаем» Рустам Исматов. По его словам, запрос на обучение навыкам первой помощи возник среди самих сотрудников, многие из которых активно занимаются волонтерской деятельностью и помощью бойцам.

Управление ФНС России по Самарской области выразило благодарность организаторам занятия и подчеркнуло, что подобные мероприятия станут регулярными в деятельности органа.

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