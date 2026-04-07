Названа возможная причина госпитализации 28 артистов Красноярского театра

Артистов Красноярского музыкального театра, которые приехали в Москву с гастролями, госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию. Об этом «Известиям» 7 апреля сообщили в пресс-службе учреждения.



«Коллектив театра в составе 108 человек находится на гастролях в Москве. Из них 28 человек вчера были госпитализированы в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию», — уточнила собеседница.

При этом она подчеркнула, что точного диагноза пока нет.

Артисты должны были выступить в театре имени Моссовета 6 апреля с мюзиклом «Бой с тенью», однако его отменили. Согласно сообщению, всем зрителям автоматически вернут деньги за билеты.

Об госпитализации артистов на гастролях в Театре Моссовета сообщил источник «Известий» накануне.