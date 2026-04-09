В Минэкономразвития предложили закрепить единую цену товара на маркетплейсах

Министерство экономического развития направило в администрацию президента и участникам рынка новый проект меморандума о цифровых платформах. Об этом 9 апреля пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Предлагается прописать обязательство по единой цене товара и открытой модели лояльности банков. Также в меморандуме хотят закрепить возможность продавца отказаться от скидок без последствий, правила отказа и возврата товара покупателем, обеспечить недискриминационные условия для российских селлеров по сравнению с иностранными.

Кроме того, ведомство предложило расширить число потенциальных участников меморандума до 10, включив представителей традиционного ретейла и банков.