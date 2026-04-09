Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре

В городских парках Самары продолжается генеральная уборка после зимы.

Специалисты завершают подбор мусора и сезонную опиловку сухих ветвей деревьев, начали очистку аттракционов, инвентаризацию детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Особое внимание с наступлением теплой погоды будет уделено акарицидной обработке – планируется, что в этом году она стартует раньше срока, на следующей неделе в сухую погоду.

Ежедневно в уборке парков задействовано порядка 55 рабочих и до 10 единиц техники – тракторы, мини-погрузчики, поливомоечные машины.

Напомним, продолжается регистрация на общегородские субботники – в этом году они состоятся 18 и 25 апреля. Все желающие поучаствовать в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/....