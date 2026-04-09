На территории Волжского района произошел пожар, погиб человек

Сегодня, 9 апреля, в 07:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в сельском поселении Дубовый Умет в садовом товариществе Березовский на улице Солнечной горят надворные постройки.

К месту вызова были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 78, 128 Отряда № 46.

Уже на месте было установлено, что горят надводные постройки на площади 20 квадратных метров.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б», сформировано 1 звено газодымозащитной службы.

В 07:52 пожар был локализован, в 07:58 – объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причины пожара устанавливаются.

