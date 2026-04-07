Я нашел ошибку
Главные новости:
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.73
-1
EUR 91
-1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды

127
«Одной из наших важнейших задач является организация безопасного отдыха на водных объектах в летний период. Из года в год мы ведем системную работу по подготовке к этим мероприятиям», – подчеркнул глава региона.

С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. Он напомнил о процедуре юридического оформления территорий и акватории.

Как отметил руководитель профильного министерства, в настоящее время только Кинельский район завершил необходимое юридическое оформление территории и акватории. Артем Ефимов также акцентировал внимание на исполнении муниципалитетами поручения губернатора в части актуализации перечня территорий для создания безопасных пляжных зон в 2026 году с учетом возможных рисков.

«На начало апреля реестр общественных пляжей Самарской области включает в себя 62 локации в 26 муниципалитетах», – сказал глава министерства.

Вячеслав Федорищев обратил внимание присутствующих на недопустимость формального подхода к обеспечению безопасности, напомнив, что вопросы организации пляжей остро стояли и в 2024, и в 2025 годах. «Суть очень простая: муниципалитеты не готовы были два года назад все пляжные территории, которые пользуются у жителей спросом, вводить в реестр, потому что это было сложно, это было дорого. Но в итоге это человеческие жизни, – акцентировал губернатор. – Мы имеем статистику по людям, которые погибли, в том числе потому что не организованы нормальные меры безопасности, потому что посещаемые сотнями, тысячами людей места купания не введены в реестр. И мы говорили с главами еще в 2024 году о том, что организация работы по безопасности будет являться одним из важнейших критериев их работы».

В свою очередь первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов также указал на отсутствие положительной динамики. «По имеющейся информации, в Самарской области планируется к открытию ровно то же количество пляжей, что и в прошлом году», – пояснил он.

Алексей Степанов доложил, что на рассмотрение поступило всего 17 заявлений об открытии пляжей. По его словам, в 2025 году из 58 погибших на водных объектах людей ни одна гибель не зарегистрирована на официально открытом пляже.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам совещания, раскритиковал межведомственную работу и сложившуюся ситуацию, акцентировав внимание на недопустимости такого подхода.

«Два года мы системно говорили о том, насколько это важно. Начните работать так, как требуется, как ждут наши жители, как требует современное время. И самое главное сейчас – рассматривать этот вопрос так, как требует организация безопасного отдыха наших жителей», – заявил Вячеслав Федорищев.

Он подчеркнул, что, несмотря на разграничение полномочий, региональное правительство и главы муниципалитетов работают одной командой и несут совместную ответственность. «В вопросах безопасности халатность преступна. Очень прошу перестроить свою работу. У меня лично это будет на контроле», – резюмировал губернатор.

О подготовке пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону доложили глава Самары Иван Носков, первый заместитель главы Тольятти Григорий Гильгулин, главы Нефтегорского и Ставропольского муниципальных районов Александр Баландин и Вячеслав Киреев.

Так, Иван Носков сообщил, что в Самаре планируется организовать девять пляжных зон – восемь постоянных и одну временную. На время купального сезона будут работать 14 спасательных постов и 44 спасателя. Также мэр Самары отметил, что в текущем году будет установлено свыше 1400 единиц пляжного оборудования – почти на 400 больше, чем в прошлом году. В рамках проекта «Самара в движении» на пляжах разместят бесплатные спортивные и тематические площадки.

Особое внимание в ходе совещания было уделено оборудованию пляжей для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Вячеслав Федорищев, обращаясь к мэру Самары, напомнил о программе «Доступный пляж». Он сообщил, что достаточно много обращений от жителей поступает по вопросу переноса доступного пляжа на Первомайский спуск и организации на нем специализированной спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Это как отдельная реабилитация, в том числе для участников специальной военной операции. Очень прошу обратить на это внимание», – подчеркнул губернатор, поручив заместителю председателя Правительства Самарской области Регине Воробьевой подключиться к данному вопросу.

По итогам глава региона дал конкретные поручения. Так, профильному министерству необходимо в недельный срок подготовить отчет по муниципальным образованиям: сколько пляжей было в 2023–2025 годах, сколько документов подано на открытие пляжей в текущем году, а также оценить потенциал мест массового купания жителей. Первому заместителю губернатора – председателю Правительства Самарской области Виталию Шабалатову поручено скоординировать межведомственную работу, в том числе с федеральными структурами.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарсой области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
03 апреля 2026, 14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий... Политика
1052
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
31 марта 2026, 19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами. Политика
1657
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026, 20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней... Политика
2242
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
107
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
257
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
224
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
263
Россиянам назвали дни майских выходных
7 апреля 2026  11:11
Россиянам назвали дни майских выходных
260
Весь список