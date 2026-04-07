В селе Верхний Сускан Ставропольского района начал работать новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении.
В Ставропольском районе работает новый ФАП
Сегодня, 7 апреля, в Самарском университете им. Королева состоялось торжественное открытие 76-й молодежной научной конференции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
В Самарском университете им. Королева стартовала молодежная научная конференция,  посвященная 65-летию первого полета человека в космос
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова.
В Самаре завершились традиционные областные соревнования по дзюдо
8 апреля стартует регистрация на участие в ежегодной культурно-просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоится 18 апреля.
8 апреля откроется регистрация на «Тотальный диктант» в Самаре  
Во вторник, 7 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил правительству приоритеты развития туризма в регионе
Аллею семей высадят на набережной Волги в Самаре.
В Самаре на набережной приступили к текущему ремонту пешеходной плитки, скамеек и других малых архитектурных форм
В ходе рабочего объезда районов Самары Иван Носков проверил благоустройство общественных пространств и обозначил сроки устранения замечаний по проекту «Народный бюджет Самарской области».
Иван Носков: «Наша цель – сделать Самару красивой, ухоженной и комфортной»
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды

В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.

В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.

С 13 по 15 апреля будут проверены повышенной температурой воды участки теплосетей от ТЭЦ ВАЗа в Автозаводском районе Тольятти, в границах улиц: Северная, Вокзальная, Коммунальная, шоссе Южное, Дзержинского, Офицерская, Свердлова, просп. Ленинский, Фрунзе, бул. Приморский, Спортивная, Заставная, проспект Московский проезд, Оптимистов, проезд Физкультурный, Воскресенская, Революционная, Борковская, Юбилейная, Ботаническая, проспект Степана Разина, Автостроителей, Тополиная, Льва Яшина, 40 лет Победы, Маршала Жукова, бульвар Здоровья, Патрульная (кварталы Автозаводского района г.о. Тольятти: 1, 2, 3, 3А, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; ЖК «Лесная Слобода», Медгородок, Детский городок).

С 14 по 15 апреля энергетики оценят состояние тепловыводов Привокзальной отопительной котельной в Железнодорожном, части Ленинского и Октябрьского районах областной столицы, в границах улиц: Лейтенанта Шмидта, Революционная, Мориса Тореза, Авроры, Аэродромная, Дзержинского, Авиационная, Пятигорская, Льва Толстого, Галактионовская, Полевая, Лесная.

14 апреля испытания затронут теплосети от котельная № 2 в Комсомольском районе Тольятти, в границах улиц: Громовой, Лизы Чайкиной, Мурысева, Коммунистическая, Есенина, Механизаторов, переулок Островского, Матросова, Ярославская, Нижегородская, а также проезд Майский и улица Куйбышева в микрорайоне «Жигулевское море».

Температурные испытания проводится раз в пять лет и является обязательным в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Данный вид диагностики позволяет проверить надёжность работы трубопроводов и компенсаторов — устройств, отвечающих за сохранность труб при резких перепадах температур.

Эффективность проведения температурных испытаний зависит от полноценного участия обслуживающих организаций, поскольку они могут оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов. В связи с этим энергетики уже направили УК, ТСЖ, ЖСК и в социально-значимые учреждения все необходимые инструкции по подготовке и прохождению температурных испытаний.

На время проведения испытаний для безопасности жителей Самары и Тольятти будет временно приостановлена подача тепла для школ, детских садов и медицинских учреждений.

Вместе с тем, риск попадания воды температурой выше 75 °С в краны с горячей водой не исключён, если внутридомовое оборудование неисправно. Обеспечение температуры горячего водоснабжения в точках водоразбора не выше 75 °С согласно действующего законодательства возлагается на УК и ТСЖ. В случае превышения температуры ГВС в квартире, жильцам необходимо срочно обратиться в свою управляющую компанию с соответствующей заявкой, а также принять меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью.

Необходимо с осторожностью пользоваться системой горячего водоснабжения: в первую очередь открывать кран с холодной водой, а также не допускать самостоятельного использования системы ГВС маленькими детьми.
 
В период испытаний необходимо:
- обслуживающим организациям (УК, ТСЖ и прочим), владельцам зданий — отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления;
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
-  ограничить пребывание граждан и автотранспорта вблизи трасс тепловых сетей, тепловых камер, люков на тепловых камерах;
-  разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru. Для жителей Тольятти также доступны телефоны оперативной диспетчерской службы Тольяттинских тепловых сетей: (8482) 71-92-52, 28-33-22, 33-30-60, 33-30-59.

В случае выявления дефектов энергетики оперативно их устранят. Подача отопления и горячего водоснабжения будет восстановлена совместно с обслуживающими организациями после завершения ремонта.

Теги: Самара Т ПЛЮС Тольятти

