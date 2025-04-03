«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей в Тольятти

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С 7 по 11 апреля 2025 года энергетики «Т Плюс» проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру теплоносителя. Это позволит выявить слабые участки коммуникаций и при необходимости скорректировать программу ремонтов на лето.

Испытания тепловых сетей пройдут от следующих районных котельных:

– 07.04.2025 – № 5 (ул. Брестская, 26);

– 08.04.2025 – № 7 (мкр-н Фёдоровка);

– 09.04.2025 – № 4 (ул. Телеграфная, 34);

– 10.04.2025 – № 3 (санаторий «Лесное»);

– 11.04.2025 – № 14 (мкр-н Портовый).

Мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Перед началом проведения испытаний управляющим компаниям необходимо проверить исправность работы регуляторов температуры в обслуживаемых зданиях. При их корректной работе повышение температуры теплоносителя не отразится на параметрах качества ресурса.

Энергетики обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Рекомендуется:

– аккуратно пользоваться горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

– по возможности не находиться вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

– разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства;

– не оставлять автотранспорт на тепловых трассах и камерах, люках колодцев, а также вблизи наружных трубопроводов.

Подачу отопления и горячей воды энергетики вместе с представителями коммунальных организаций восстановят после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.