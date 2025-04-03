«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей в Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.
В Нефтегорском и Алексеевском районах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
Фестиваль, который в этом году проходит под слоганом «Твой путь начинается здесь», уже более 70 лет объединяет творческую молодёжь региона.
Самарская студенческая весна зажглась: более 100 талантливых исполнителей открыли фестиваль
Снизив нагрузку с соседних участков дорог.
За неделю по новому «поперечнику» в Самаре проехало более 100 тысяч автомобилей
Проект направлен на развитие творческого потенциала молодёжи и поддержку юных дарований.
Известны лауреаты регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
В Самарской области в соревнованиях приняли участие более 250 студентов из высших учебных заведений, включая филиалы, и учебных заведений среднего профессионального образования.
В губернии наградили победителей регионального этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО»
С 10 по 13 апреля в Нижнем Новгороде пройдет окружной этап турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов вузов.
Студенческие команды из Самарской области готовятся сыграть в турнире ПФО по баскетболу 3х3
Спикером выступит руководитель консультационного блока центров «Мой бизнес» Самарской области Екатерина Алмакова.
Предпринимателям Самары расскажут о доступных мерах поддержки
В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года:
Открыт прием заявок на пятый форум «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.55
-0.32
EUR 91.2
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Самарская кирха приглашает 13 апреля на концерт «Музыкальное приношение Баху»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» проведёт температурные испытания тепловых сетей в Тольятти

3 апреля 2025 16:14
196
Проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру теплоносителя.

С 7 по 11 апреля 2025 года энергетики «Т Плюс» проверят техническое состояние тепловых сетей в микрорайонах Жигулёвское море, Портовый и Фёдоровка посредством испытаний на максимальную температуру теплоносителя. Это позволит выявить слабые участки коммуникаций и при необходимости скорректировать программу ремонтов на лето.

Испытания тепловых сетей пройдут от следующих районных котельных:

07.04.2025 – № 5 (ул. Брестская, 26);

08.04.2025 – № 7 (мкр-н Фёдоровка);

09.04.2025 – № 4 (ул. Телеграфная, 34);

10.04.2025 – № 3 (санаторий «Лесное»);

11.04.2025 – № 14 (мкр-н Портовый).

Мероприятие является обязательным и проводится в соответствии с нормативными требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.

Перед началом проведения испытаний управляющим компаниям необходимо проверить исправность работы регуляторов температуры в обслуживаемых зданиях. При их корректной работе повышение температуры теплоносителя не отразится на параметрах качества ресурса.

Энергетики обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Рекомендуется:

– аккуратно пользоваться горячей водой из общедомовых систем горячего водоснабжения;

– по возможности не находиться вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

– разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства;

– не оставлять автотранспорт на тепловых трассах и камерах, люках колодцев, а также вблизи наружных трубопроводов.

Подачу отопления и горячей воды энергетики вместе с представителями коммунальных организаций восстановят после завершения испытаний и устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

Теги: Самара Т ПЛЮС Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
25 июля 2024, 18:10
В Тольятти обсудили ход подготовки к отопительному сезону
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов. ЖКХ
3376
16 мая 2024, 15:38
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. ЖКХ
5041
30 января 2024, 17:35
Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти
Специалисты ПАО «Т Плюс» рассказали учащимся 4 класса школы №4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов ЖКХ
4095

В центре внимания
Повестка была посвящена подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
3 апреля 2025  15:27
В Самаре губернатор провел заседание оргкомитета «Победа»
199
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
3 апреля 2025  13:44
В метро Самары приступили к генеральной уборке подвижного состава
230
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
2 апреля 2025  12:08
Жители Самары могут принять участие в акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ»
429
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
2 апреля 2025  10:28
В Самаре подвели промежуточные итоги генеральной уборки в городе
391
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
2 апреля 2025  10:06
Сегодня глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков проведет прямой эфир с жителями 
418
Весь список