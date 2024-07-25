В Тольятти обсудили ход подготовки к отопительному сезону

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В Тольятти прошло рабочее совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. Во встрече приняли участие директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, глава городского округа Тольятти Николай Ренц, технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин, представители профильных ведомств и подрядных организаций.

В ходе совещания участники отметили, что работы на объектах «Т Плюс» идут в графике. Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов. На данных объектах замена теплосетей и восстановление благоустройства будут выполнены до старта очередного учебного года.

Вместе с тем определенные опасения вызывают темпы подготовки к зиме ряда управляющих компаний города. Все обслуживающие организации Тольятти сразу после завершения предыдущего отопительного сезона получили от энергетиков соответствующие рекомендации. В числе обязанностей УК и ТСЖ промывка оборудования теплопотребляющих установок, выполнение ремонтных работ внутридомовых коммуникаций, наличие и работоспособность приборов учета и целый ряд прочих важных мероприятий. По итогам совещания принято решение усилить контроль за подготовкой к зиме управляющих компаний Тольятти.

«В числе ближайших крупных перекладок мы приступим к обновлению участка 2-й тепломагистрали Тольяттинской ТЭЦ. Для этих целей рядом с домом №111 по ул. Мира с 27 июля по 10 августа будет ограничено автомобильное движение по ул. Карбышева. Приносим извинения горожанам за доставленные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к зиме!», - отметил технический директор - главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.

Напомним, что этим летом «Т Плюс» заменит около 21 км тепловых сетей на 12 объектах в Центральном, Комсомольском и Автозаводском районах города. На данный момент на четырех объектах в общей сложности выполнен монтаж свыше 2 км коммуникаций, еще на пяти участках ведутся земляные работы. По остальным - завершается оформление соответствующих разрешений по подготовке к земляным и монтажным работам.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»